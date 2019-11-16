Boring Company, Las Vegas'taki Tünel Çalışmalarına Başladı

Elon Musk’ın sahibi olduğu birçok şirketten bir tanesi olan Boring Company, Las Vegas’taki tünel çalışmaları için çalışmalara başladı. Tünelin 2021 yılında sürücülere açılması bekleniyor.

SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin sahibi milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Boring Company, Las Vegas’taki tünel kazma işlemlerinin başlangıcı için tören yaptı. 53 milyon dolar değerindeki iki tünel olan “Loop” sisteminin, 1,5 km’den daha kısa uzaklığa sahip üç durağa yayılarak yolcularını alması bekleniyor.

Las Vegas Kongre Merkezi yetkileri yaptıkları açıklamada, kazma işlemlerinin oldukça ciddiyetle başladığını, birkaç test tünelinin hâlihazırda geliştirildiğini söyledi. Bunun, Boring Company için ilk ticari girişim olduğunu da dile getirdiler.

Tünel projesi

Las Vegas Kongre ve Ziyaretçiler Müdürlüğü CEO’su Steve Hill, kongre merkezi sitesinden 200 dönüm alındığını, aksi takdirde yürüyerek bu mesafenin 45 dakika uzayacağını ve bunun içerisinde oldukça yoğun olan sokaklardan geçmenin de dâhil olacağını dile getirdi. Hill, KSNV’ye yaptığı açıklamada “Boring Loop ile kampüsün bir ucundan diğerine gitmek iki dakikadan kısa sürecek” ifadelerini kullandı.

Kaliforniya merkezli şirket, benzer bir yeraltı projesini Los Angeles, Chicago ve Washington ile Baltimore arasında yapmayı da önermişti. Şirket, test tünellerinden bir tanesini Boring’in Hawthorne’daki arazisinde yapmış ve geçtiğimiz yıl gazetecilere açılmıştı.

Otoban için yüksek hızlı bir alternatif olsa da sistemdeki her tünel, Tesla araçlarındaki yolcu kapasitesiyle sınırlı olacak. Ayrıca yüksek hızlı seyahatin reklamlardaki gibi güvenli ve rahat olup olmayacağı henüz net değil.

Las Vegas’ta, Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın elektrikli araçlarının mı yoksa yüksek yolcu sayısına sahip otonom araçların mı kullanacağı konusu ise henüz net değil. Hill, vaat edilen 250 km/sa hızının hayata geçirilmeyeceğini, hızın 56 km/sa ile sınırlandırılacağını çünkü sistemin kısa olmasının daha yüksek hızlara izin vermeyeceğini ifade etti.

Las Vegas Kongre ve Ziyaretçiler Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada, sistemin, 2021 yılının Ocak ayında açılmasının planlandığını söyledi.