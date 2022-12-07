Elon Musk, En Zengin İnsan Unvanını Bir Süreliğine Kaybetti

Elon Musk, Forbes'un milyarderler listesinde dünyanın en zengin insanı unvanını kısa bir süreliğine Louis Vuitton'ın çatı şirketinin CEO'su Bernard Arnault ve ailesine kaybetti. Peki listenin ilk beşi kimlerden oluşuyor? Gelin bakalım.

Yakın zamanda popüler sosyal medya platformu 44 milyar dolarlık astronomik bir ücrete satın alan Elon Musk, bir süredir dünyanın en zengin insanları listesinde bir numaraydı. Ancak, Forbes’a ait milyarderler listesinden gelen bilgiler 51 yaşındaki girişimcinin bu unvanı kısa bir süreliğine kaybettiğini ortaya koydu.

Forbes’a göre Tesla CEO’su, Twitter’ı satın almasının ardından ve elektrikli otomobil şirketi Tesla’daki hissesinin keskin düşüşünün ardından unvanını kaybetti. Bir numaraya ise moda devi Louis Vuittion’ın ana şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesi 185,4 milyar dolar ile oturdu. Ancak Musk, kısa bir süre sonra tekrar bir numaraya yerleşti.

Musk, Eylül 2021’den beri Forbes’un listesinde bir numara

Tesla, SpaceX ve Neuralink gibi teknoloji devlerinin başında olan Elon Musk, Eylül 2021’den beri Forbes’un milyarderler listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ünlü iş insanı, liderliği Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geçerek almıştı.

Ünlü milyarderin net varlığı, yatırımcıların Musk’ın Twitter’la çok fazla meşgul olduğu gerekçesiyle Tesla hisselerini sattığı için 8 Kasım günü 200 milyar doların altına düşmüştü. Ayrıca Musk’ın servetinin nisan ayında Twitter için yaptığı tekliften bu yana 70 milyar dolar düştüğünü, Tesla’nın da piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybettiğini eklemeden geçmeyelim.

Forbes’un listesine geri dönecek olursak Bernard Arnault ve ailesi şu anda ikinci sırada yer almaya devam ediyor. Üçüncü sırada ise Jeff Bezos’u geride bırakan iş insanı Gautam Adami bulunuyor. Forbes’a göre dünyanın en zengin beş insanı ve servetleri ise şu şekilde;

Forbes’a göre dünyanın en zengin beş insanı;