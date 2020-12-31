Fırlatma Kulesi, Super Heavy'yi Havada Yakalayacak

Twitter üzerinden yeni açıklamalarda bulunan Elon Musk, Super Heavy'de yeni bir teknik benimseyeceklerini ve roketin sabitleyici ayaklar ile değil, fırlatma kulesinin kolları tarafından dik tutulacağını ifade etti.

SpaceX CEO’su Elon Musk, fazlasıyla aktif olduğu Twitter hesabı üzerinden hala geliştirme aşamasında olan Super Heavy roketi ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Musk’a göre Super Heavy, diğer SpaceX roketleri gibi yeniden kullanılabilir olmaya devam edecek ancak fırlatma sonrası Dünya’ya dönüş sırasında farklı bir teknik benimseyecek.

Falcon 9 gibi mevcut roketler, fırlatmanın ardından Dünya’ya geri dönerken dış yüzeylerinde bulunan yüzgeç benzeri kanatçıklar ile yönlerini ayarlarlar. Dünya’ya doğru bir şekilde iniş yapmayı başaran roketler ise üzerlerinde bulunan katlanabilir ayaklar ile dik pozisyonda kalmaya devam ederler.

Super Heavy, fırlatıldıktan neredeyse bir saat sonra yeniden fırlatmaya hazır olacak

Elon Musk’a göre Super Heavy, yönünü ayarlamak için kanatçıklardan faydalanmaya devam edecek olsa da iniş yapmak ve dik durmak için ayaklara sahip olmayacak. Bunun yerine fırlatma kulesinde bulunan ve fırlatma öncesinde roketin dik pozisyonda kalmasını sağlayan fırlatma kulesi kolları, iniş yapan roketi “yakalayarak” dik tutmaya devam edecek.

Elon Musk, roketlerden sabitleyici ayakları kaldırmanın hem maliyet hem de ağırlık açısından avantaj sağlayacağını ifade ediyor. Dahası, Musk’a göre iniş yapan roket direkt olarak fırlatma kulesinde olacağından bir saatten kısa süre içinde soğutulup yakıtla doldurularak yeniden fırlatmaya hazır hale gelebilecek.

Super Heavy, dünya üzerinde bir yerden bir yere ulaşmanın en hızlı yolu olabilir

Elon Musk’ın daha önceki açıklamalarından bildiğimiz kadarıyla Super Heavy, yalnızca insanoğlunun diğer gezegenlere ayak basmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Dünya içinde bir noktadan bir diğer noktaya hızlı uçuşun da anahtarı olacak.

Super Heavy’nin doğrudan fırlatma rampasına dönerek bir saat gibi kısa bir sürede yeniden kullanılabilir hale gelmesi, roket endüstrisi açısından bir devrim olabilir. Bununla birlikte bir roketi fırlatma kulesinin kollarıyla yakalamak son derece hassas hesaplamalar gerektirdiğinden SpaceX’in böyle bir işi ne zaman gerçekleştirebileceğine dair tutarlı bir tahminde bulunmak zor.