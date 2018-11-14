Tesla'nın teknolojinin dışındaki fikri Teslaquila Meksika Tekila Düzenleme Konseyi'nden onay alamadı.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk ve Meksika’nın tekila üreticileri, Elon Musk’ın ‘Teslaquila’ kelimesini markalaştırma isteğiyle karşı karşıya geldiler.

Musk genellikle araba sektöründen uzay teknolojilerine kadar uzanan gelişmelerle tanınıyordu ancak şu anda multimilyar dolarlık tekila endüstrisine karşı bir ilgi duyuyor gibi görünüyor.

12 Ekim’de Musk, “Teslaquila yolda” şeklinde bir tweet atmıştı. Tweet’te ayrıca “100 percent Puro de Agave” etiketi bulunan Tesla logolu bir şişe bulunuyordu. Ancak Meksika’nın Tekila Düzenleme Konseyi bu fikri kabul etmedi. ‘Teslaquila’ ismi tekilayı çağrıştırdığı için insanların içeceği tekilayla karıştırabileceği öne sürüldü ve tekila isminin korumalı bir kelime olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’nin sitesine göre Tesla, ‘Teslaquila’ ismini markalaştırma adına harekete geçmiş durumda.

Meksika’nın Tekila Düzenleme Konseyi’nin yaptığı açıklamada ise “Tesla, ‘Teslaquila’ isimli bir ürün çıkarmak istiyorsa ruhsatlı bir tekila üreticisiyle ortak olmalı ve Meksika Tekila Düzenleme Konseyi’nin standartlarına uygun bir üretim gerçekleştirmeli” ibareleri geçti. Devamında da “Aksi takdirde tekila isminin ruhsatsız kullanıldığı bir durum ortaya çıkar ve insanlar içeceği tekila ile karıştırabilirler” ifadelerini kullandı.

Tesla hala bir yanıt vermese de gelecekte konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.