Elon Musk'ın Yeni Hedefi: Ay'a En Hızlı Şekilde Ulaşmak

SpaceX ve Tesla ile adını son yıllarda bolca duyduğumuz Elon Musk, hızlandırdığı projeleriyle en hızlı şekilde Ay'a ayak basmak istiyor. Yılın başında çalışanlarının %10'unu işten çıkarmak zorunda kalan Musk, daha düşük bütçeyle daha büyük işler yapmak istiyor.

Teknoloji ve uzay alanlarında dünyanın bir çoğu tarafından hayranlıkla izlenen Elon Musk, yeni hedefini Twitter üzerinden duyurdu. Paylaştığı Twitter gönderisinde ayrıca, SpaceTech şirketinin paslanmaz çelikten yapılmış olan Starship'ini uzaya çıkartacak olan SpaceX üretimi olan Raptor motoru hakkında da bilgi verdi.

"@SpaceX, Texas'taki Starship Raptor motorunu ateşlemeye hazırlanıyor."

Daha yeni bir tasarım

Geleneksel olarak roketler, dünya atmosferi ve uzay boşluğu boyunca uçuş için kullanılmakta. Ars Technica'nın Musk'ın gönderisi üzerindeki analizine göre, SpaceX'in bu zorlu süreci tek bir motor tasarımıyla kolaylaştırdığı belirtildi. Bu farklılık, roketlerin geliştirilmesinde ve test edilmesinde daha az para ve zaman kullanılması anlamına geliyor.

Peki ya Mars?

Peki Mars'a ne oldu? SpaceX, insanoğlunu Kızıl Gezegen'e götürmek için Starship'i kullanacağını belirtmişti. Fakat neden yeni konuşmalarda Ay'dan bahsediliyor?

Bu sorunun cevabı olarak sınırlı bütçelerle daha fazla iş yapmak olabilir. SpaceX, bu yılın başında stratejik düzenleme adı altında çalışanlarının %10'unu işten çıkarmıştı. Sonuçta uzay gemileri geliştirmek ve üretmek oldukça pahalı bir iş olmalı.

Zaten SpaceX, hâlihazırda bir Japon milyarderine Starship ile Ay seyahati için söz verdi bile. Fakat Mars henüz söz konusu değil gibi görünüyor. Yeterli maddi güç ve zaman elde edildiğinde, yani SpaceX'in ay serüveni bittiğinde Mars için yeni haberler duyabiliriz.