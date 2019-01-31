Falcon Heavy Roketi'nin 2. Uçuşu Mart Ayında Gerçekleşecek

Ünlü teknolojisi sitesi Ars Technica'da yayınlanan bir habere göre Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, Falcon Heavy Roketi'ni ikinci kez uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Her şey planlandığı gibi gitmesi durumunda Falcon Heavy'nin Mart ayında fırlatılması bekleniyor.

Falcon Heavy'nin Mart ayında ikinci kez uzaya fırlatılacağının iddia edildiği haber, SpaceX'in Federal İletişim Komisyonu'na izin başvurularında bulunmasına dayandırılıyor. NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılması planlanan fırlatma işlemi, kesin olmamakla birlikte 7 Mart tarihinde gerçekleşebilir.

Bilindiği gibi tarihin en güçlü uzay aracı Falcon Heavy'nin ilk görevi 6 Şubat 2018'de gerçekleşmişti. Bir Tesla Roadster'ı uzaya taşıyan dev roketin fırlatma görevi, birçok kişi tarafından canlı yayında takip edilmişti. Mart ayından yapılacağı iddia edilen uçuşta 6 tonluk Arabsat A6 iletişim uydusunu taşıyacak roketin bu sefer yükü biraz daha ağır.

SpaceX'in daha önce tekrar tekrar kullandığı Falcon 9 roketleri gibi tekrar kullanılabilme özelliğine sahip olan Falcon Heavy'de 27 adet Merlin 1D motorun yanı sıra güçlendirici olarak 3 adet de Falcon 9 roketi kullanılıyor. Bu güçlendiricilerin üçü de Dünya'ya geri dönebilecek şekilde tasarlandı.

2018'de 3 güçlendiricinin ikisi eş zamanlı olarak Dünya'ya iniş yapmış fakat 3. roketin inişinde sorun yaşanmıştı. SpaceX'in bu sefer 3 roketi de başarılı şekilde indirip indiremeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Eğer ortaya atılan iddia doğru çıkarsa, bu sorunun cevabını tam 5 hafta sonra alacağız.