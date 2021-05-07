Elon Musk, Mars'ta Yaşamın Gerçekleşmesi İçin Destek İstedi

SpaceX CEO'su Elon Musk, gelecekte Mars'ta insan yaşamını mümkün kılmak için halktan gelecek desteğin çok önemli olduğunu söylediği bir tweet paylaştı. Kafayı Mars'la bozduğunu en başından beri bildiğimiz Musk, hedefine ulaşmak ve insanlığı çok gezegenli bir tür haline getirmek için destek istedi.

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su, son yılların en çok konuşulan ismi Elon Musk, kızıl gezegen Mars'a oldukça takıntılı. İnsanlığın geleceğinin Mars'ta olduğuna inanan Musk'a göre önümüzde iki yol var; ya yalnızca Dünya'da yaşayan bir tür olarak kalıp bu gezegen ile birlikte yok olacağız; ya da Mars'la birlikte farklı gezegenlerde de yaşayabilen bir tür olmanın önünü açacak ve gezegenlerden bağımsız olarak türümüzün varlığını devam ettireceğiz.

Tabii ki ilk bakışta biraz uçuk geliyor ancak aslında bu bakış açısı oldukça mantıklı. Çünkü artık bu gezegenin bu gidişle türümüzü sonsuza kadar yaşatamayacağını zaten gördük. Tükenen kaynaklarıyla, durmadan artan insan nüfusuyla, iklim değişikliğiyle ve soyu tükenen canlılarıyla Dünya, bize uzun zamandır bunun sinyallerini zaten veriyor. Musk'a göre de tüm bu dertlerden kurtuluşun yolu Mars'tan geçiyor.

'Halk desteği çok önemli':

Dönem dönem Mars'ta insan yaşamı ile ilgili kimi uçuk kimi heyecanlandıran fikirlerini Twitter üzerinden de paylaşan Musk, son olarak da bu konuda genel bir çağrıda bulundu. Mars'ta yaşamı gerçek kılabilmek için halkın desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Musk, ardından da adeta 'gaza gelip' sık sık söylediği 'İnsanlığı çok gezegenli bir tür yapalım' açıklamasını da yapmayı ihmal etmedi.

SpaceX, uzaya uydu taşıdığı ya da Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşıdığı görevlerinin dışında bir yandan da insanlığı Mars'a götürecek roketler ve uzay araçları üzerinde durmadan çalışıyor. Bu yolda atılan en büyük adım ise geçtiğimiz günlerde ilk kez bir test esnasında başarılı bir şekilde dikey iniş gerçekleştiren Starship. Starship, gelecekte önce insanlı Ay görevlerinde, sonra da Mars görevlerinde insanlığın en önemli kozu olacak.