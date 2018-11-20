SpaceX'in Devasa BFR Roketinin Adı Değişti

Twitter'dan henüz yapım aşamasında olan BFR roketi hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, roketin adını değiştirdiklerini ve gelecekte roketin yıldızlararası yolculuklarda kullanılabileceğini söyledi.

21. yüzyılın en çok konuşulan girişimci ve iş adamlarından biri olan Elon Musk, Twitter üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. SpaceX’in henüz inşa etmediği, fakat inşa ettiğinde en büyük roketi olacak BFR (Big Falcon Rocket) hakkında konuşan Musk, devasa roketlerini yeniden isimlendirdiklerini duyurdu.

Musk’ın açıklamasına göre BFR’nin yeni adı Starship olacak. Ancak Starship yalnızca geminin yük ve yolcu taşıyan kısmının adı olacak. Starship’i Dünya’nın yer çekiminden kurtaracak roketin adı ise Super Heavy olacak. Dolayısı ile SpaceX’in yeni uzay aracının tam adı Starship Super Heavy olacak.

Bir kullanıcının, ‘’Yıldızlararası bir görev gerçekleştirmeyen bir uzay gemisi, ‘Starship’ olarak adlandırılamaz.’’ tweetine yanıt veren Musk, ‘’Sonraki sürümleri yapacak’’ dedi. Buradan anladığımız kadarı ile Elon Musk, inşa edeceği devasa uzay gemileri ile yalnızca gezegenler arası seyahati değil, yıldızlararası seyahati de planlıyor.

Fakat en azından şu an için yıldızlararası seyahatin bir hayal olduğunu söyleyebiliriz. Zira Dünya’ya en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri yıldız sistemi, Güneş’ten 4.3 ışık yılı uzaklıktadır. Dahası, insanoğlu henüz ışık hızının %1’ine bile ulaşabilmiş değil. Dolayısı ile mevcut teknolojileri kullanarak yıldızlararası bir seyahat gerçekleştirmek mümkün değil.