Twitter'ın Singapur'da bulunan ofislerinde kira ödenmediği ortaya çıktı. Gelen bilgilerde, çalışanların bu nedenden dolayı binadan atıldığı ifade edildi.

Elon Musk, Twitter’ın başına geçtiği günden beri platformda yaptıkları nedeniyle gündemden düşmüyor. ABD'li gazeteci Casey Newton'ın Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım da ünlü milyarderin artık ofislerde kira bile ödemediğini ortaya koyuyor.

Buna göre şirketin 2015’ten beri Asya-Pasifik’teki merkezi olan Singapur’daki CapitaGreen binasında bulunan ofislerinin kirası zamanında ödenmedi. Bu durum da ofislerdeki çalışanların binadan atılmasına neden oldu.

Musk, daha önce de bazı Twitter ofislerinde kira ödememişti

Mülk sahiplerinin, çarşamba günü kira ödenmemesi nedeniyle çalışanları binadan çıkardığı aktarıldı. Bunun ardından ise Musk’ın kira borçlarını ödediği de gelen bilgiler arasında yer aldı. Bloomberg'e göre ise son zamanlarda yaşanan işten çıkarmalardan ciddi oranda etkilenen Singapur’daki personel, yaşananların sonrasında ofisleri boşaltarak yeni bir bildiriye kadar tamamen evden çalışmaya başladı. Bloomberg'e konuşan bir mülk sahibi ise Twitter'ın hâlen kiracı olarak kalmaya devam ettiğini aktardı.

Musk’ın daha önce de benzer hamleler yaptığını ekleyelim. Yakın zamanda çıkan haberler, Twitter’ın Seattle ve San Francisco’da bulunan ofislerinde kiraların ödenmediğini ortaya koymuştu. Hatta bu ayın başında, San Francisco’daki bir mülk sahibi kira borçları nedeniyle şirketi dava bile etmişti.

Kira ödemekten kaçınmak, Musk’ın şirketin küresel merkezlerindeki masraflarını azaltma çabalarının bir parçası olarak nitelendiriliyor. Business Insider’a göre, yakın zamanda Twitter’ın Hong Kong, Filipinler, Meksika gibi yerlerdeki ofislerinin de kapatılmasına da karar verildi. 51 yaşındaki ünlü milyarder, ayrıca son zamanlarda masraflardan kurtulma amacıyla Twitter’daki çalışanların büyük bir kısmını kovmak, personele sunulan şartların bazılarını kesmek gibi başka tartışmalı adımlar da atıyordu.