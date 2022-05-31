Elon Musk Yeni Nesil Starlink Uydusunun Detaylarını Paylaştı

SpaceX CEO'su Elon Musk, konuk olduğu bir YouTube videosunda yeni nesil Starlink uyduları hakkında konuştu. Musk, yeni nesil uyduların nasıl ebatlara sahip olacağını ve neler sunacağını da üstünkörü anlattı.

Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX, tüm dünyaya ucuz ve hızlı internet vaadiyle geliştirdiği Starlink projesini sürdürmeye devam ediyor. Bugüne kadar 2000’den fazla uydunun gönderildiği, toplam uydu sayısının 42 bine çıkmasının hedeflendiği proje hakkında bugün yeni bir önemli gelişme yaşandı.

SpaceX CEO’su Elon Musk, The Everyday Astronaut kanalıyla birlikte yaptığı Starbase turunda Starlink uydularının yeni nesil modelinin prototipinin geliştirildiğini açıkladı. Bu prototipin Güney Teksas’taki Starship fabrikasına depolanmak üzere gönderildiğini de paylaşan Musk, yeni nesil Starlink uydusunda nelerin değiştiğini de dillendirdi.

Bir önceki nesilden 4-5 kat daha büyük olacak:

Starlink V1.5 ve V1.0 uyduları arasındaki fark.

Musk, YouTuber’a yaptığı açıklamasında Starlink Gen2 ya da V2.0 olarak adlandırılan yeni nesil uydusunun 1,25 ton ağırlığa ve 7 metre uzunluğa sahip olacağını açıkladı. Yani yeni nesil Starlink uyduları, mevcut Starlink uydularından neredeyse 4-5 kat daha büyük ebatlara sahip olacak. Bununla birlikte yeni nesil Starlink uyduları, bir önceki nesil uydulara göre de daha gelişmiş kabiliyetler taşıyacak.

Starlink V2.0 uyduları, şu anki nesile göre daha ağır ve büyük olasına karşın 5 – 10 kat daha yüksek verim sağlayabilecek. Önceki nesil Starlink uydularına göre daha yüksek sayılarda üretilecek olan V2.0 uydusu, kâğıt üstünde önceki nesle göre daha sürdürülebilir ve kârlı olacak.