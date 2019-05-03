  • Emilia Clarke'tan Merak Uyandıran 5. Bölüm Açıklaması

Emilia Clarke’tan Game of Thrones’un 5. Bölümünü İple Çektiren Açıklama

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Game of Thrones dizisinde Daenerys karakterine can veren Emilia Clarke, yaptığı açıklama ile beşinci bölüm için büyük heyecan yarattı.

Game of Thrones dizisinin final sezonu dolu dizgin devam ediyor. Serinin son yayınlanan bölümünde yedi sezondur beklediğimiz savaşı gördük. Anlaşılabilir şekilde “Şu ışıkları açın!” eleştirisine maruz kalan bölüm, televizyon tarihinin en ilgi çeken dizi bölümlerinden biri oldu.
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Emilia Clarke, dizinin beşinci bölümünün ise bu bölümden bile daha büyük olaylara sahne olacağını söylüyor.

Jimmy Kimmel Live adlı programa konuk olan ünlü oyuncu, seri hakkında açıklamalar yaptı. Emilia Clarke, yeni bölümlerin çılgınca olacağını söylerken, beşinci bölümün ise daha önce gördüğümüz her şeyden daha büyük olacağını söyledi. Clarke hayranlara “Bulabilecekleri en büyük televizyonu bulmalarını” da söyledi.

Battle of Winterfell’in 55 gece süren çekimlerinden de bahseden oyuncu, kan ve çamur içinde savaşan karakterlerin sahne arkasında nasıl uyukladıklarından da bahsetti.
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Serinin bu hafta yayınlanacak bölümünde King’s Landing’e geri döneceğiz. Daenerys şimdi Cersei’yi tahttan indirip tahta çıkmayı amaçlıyor.

Emilia Clarke’ın açıklamalarını aşağıda yer alan videoda görebilirsiniz.

Kaynak : https://www.unilad.co.uk/film-and-tv/emilia-clarke-says-episode-five-is-bigger-than-battle-of-winterfell/
Etiketler: Game of Thrones, Emilia Clarke
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