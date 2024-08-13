Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarıyla ilgili bir düzenlemeyi 15 Eylül'de hayata geçirecek. Bu düzenleme kapsamında ilan sitelerinde "doğrulanmış ilan" dönemi başlayacak. Peki neler değişecek?

Türkiye'de emlak sektörü, bir süredir ciddi bir sıkıntı içerisinde. Ülkenin ekonomik koşullarından faydalanmak isteyen fırsatçılar, ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Hâl böyle olunca fahiş fiyatlar ve sahte ilanlar, bir konut sahibi olmak isteyen vatandaşın hayallerini suya düşürüyor.

Ancak Ticaret Bakanlığı, çok yakında bu işe el atacak. 15 Eylül tarihi itibarıyla ilan siteleri, "doğrulanmış ilan" dönemini resmen başlatacak. Böylelikle sahte ilanlar yayımlanması olasılığı ortadan kalkmış olacak. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ilan sitelerindeki tüm taşınmaz ilanları, doğrulanmış kategorisinde olacak.

Peki süreç nasıl işleyecek?

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen düzenleme kapsamında 15 Eylül itibarıyla taşınmazını satmak isteyen bir vatandaş, e-Devlet üzerinden basit bir doğrulama yapacak. Kendi taşınmazı ile ilgili bölüme girecek kullanıcı, açılacak sayfada taşınmazı ile ilgilenen emlakçıya yetki verecek. Emlakçılar da bu yetki kapsamında ilan sitesinde işlem yapacak. İşte bu süreçten geçen ilanlar, doğrulanmış ilan kategorisine alınacak. Tabii emlakçı ile çalışmak istemeyen vatandaş, kendisi de satış yapabilecek.

Tabii söz konusu düzenlemenin ne kadar etkili olacağı konusu henüz tartışmalı. Hatırlayan okurlarımız vardır; hükûmet, benzer bir çalışmayı ikinci el otomobil satışları için gerçekleştirdi. Bu kapsamda; 6 ay 6.000 kilometre ve ikinci el otomobil fiyatının sıfırından pahalı olamaması gibi düzenlemeler yapıldı. Ancak o dönemler; bu uygulamaların nasıl bypass edildiğine ilişkin bilgilendirmeler yapmıştık. Umarız aynı durum, konut satışları için yaşanmaz.