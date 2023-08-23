İlan sitelerine düşen Togg T10X'ler "teklif usulü" ile satılmaya başladı. Durumun farkında olan Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili harekete geçti.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg) tarafından teslimatları hızlanan T10X, daha şimdiden ilan sitelerine düşmeye başladı. Satıcılar, Ticaret Bakanlığı tarafından bir süredir uygulanmakta olan "ikinci el araç için ilan fiyatı sıfırından yüksek olamaz" düzenlemesine aykırı davranmamak adına 1 milyon 500 bin TL değer biçtikleri otomobilleri, kelimenin tam anlamıyla açık artırmaya çıkardılar. İlan sahipleri, teklif usulüyle satış yapılacağını söylüyorlar.

Şunu rahatlıkla dile getirebiliriz ki Togg T10X fiyatı, piyasa koşullarına göre uygun kaldı. Bugün "gırtlak dolu" olarak tabir edilen Togg T10X için satın alma hakkına sahip olan vatandaşlar, 1 milyon 563 bin 500 TL karşılığında bu araca sahip olabiliyorlar. İşte cebinde parası olan ve Togg T10X satın almaya hak kazanan "fırsatçılar", bu durumu da avantajlarına kullanmaya başladılar. Tabi Ticaret Bakanlığı da yaşananların farkında.

İşte o ilanlardan bir tanesi:

Popüler ilan sitesinde denk geldiğimiz bir ilana ait ekran görüntüsünü yukarıya bıraktık. Bir vatandaş, 8.029 kilometrede olduğunu söylediği Togg T10X için 1.5 milyon TL istiyor. İlan, genel görünüş açısından Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun. Peki gerçekten de öyle mi?

Aynı ilan için yazılan açıklamalara baktığımızda ise dikkat çeken bir durumla karşılaşıyoruz. Araç sahibi, full donanıma sahip olduğunu söylediği otomobil için kaplama yaptırdığından bahsediyor. Burada da herhangi bir sorun yok. Ancak ilandaki şu detay dikkat çekici: "Piyasa şartlarına uygun teklif veriniz". Buradan, ilanda yazan 1.5 milyon TL'lik fiyatın sadece göstermelik olduğunu anlayabiliriz. Başka bir Togg T10X ilanındaki açıklamaya ait ekran görüntüsünü hemen aşağıya bırakıyoruz.

Ticaret Bakanlığından Togg T10X fırsatçıları ile ilgili açıklama

Togg T10X fırsatçıları, Ticaret Bakanlığının dikkatinden kaçmadı. Yapılan açıklamada, Togg markasının fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyeceği ifade edildi. Konuyla ilgili harekete geçildiğinden bahseden bakanlık yetkilileri, konuyla ilgili caydırıcı tedbirler alınacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:





İkinci el araçlarla ilgili fahiş



Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp,



Bu sebeple, Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan TOGG’la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır.



Üretim bandından inip tüketicisi ile buluşan milli teknolojimizin eseri TOGG, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir.



Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden TOGG ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye’nin vizyon projesi, yerli ve milli aracımız TOGG ile ilgili olarak son zamanlarda ilan sitelerinde, Ticaret Bakanlığı’nın otomotiv sektörüne yönelik aldığı karar ve tedbirler ile kanunlara aykırı şekilde bazı ilanların olduğu ve bu konuda şikayetlerin bulunduğu tespit edilmiştir.İkinci el araçlarla ilgili fahiş fiyat talep etme, ikinci el araç için sıfır fiyatının üstünde fiyat talep etme, sıfır araçta stokçuluk yapma, sıfır araç için elden ekstra para talep etme ya da aksesuar bahanesiyle fiyat arttırma oyunlarına karşı, Ticaret Bakanlığı olarak sıkı denetimlerimiz devam etmektedir. Bakanlığımızın bu çalışmaları neticesinde yasa dışı araç ilanlarında % 95 oranında azalma kaydedilmiş, stoklanmış yeni araçların birden ortaya çıktığı görülmüş ve yeni araçlar ile ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüşler başladığı kaydedilmiştir. Ticaret ortamı ve şartları tam normale dönünceye kadar Ticaret Bakanlığı olarak piyasada denetimlerimiz ve sıkı takipler devam edecektir.Araçlarını ilan sitelerinde normal fiyat ile yayınlayıp, telefon görüşmelerinde yüksek fiyat talep ederek ticari hileye başvuranlarla ilgili de, şikayetler doğrultusunda tespitler hızla yapılıp, yasal işlemler uygulanmaktadır.Bu sebeple, Türkiye Yüzyılı hedefimizin ve girişimciliğinin yüz akı olan TOGG’la alakalı olarak, milli duyguları sömürmek maksadıyla, sıfır fiyatının üzerinde satış yapmaya çalışanlara asla taviz verilmeyecek, küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır.Üretim bandından inip tüketicisi ile buluşan milli teknolojimizin eseri TOGG, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir.Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kateden TOGG ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.