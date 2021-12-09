Dünyanın en büyük üçüncü Bitcoin cüzdanı, geçtiğimiz günlerde yaşanan düşüşte yüklü miktarda alım yaptı. 3.000 adet Bitcoin alan yatırımcı, toplamda 6 milyar dolar değerinde Bitcoin'in sahibi olmuş oldu.

Son yılların en popüler yatırım araçlarından bir tanesi haline gelen Bitcoin, geçtiğimiz günlerde oldukça sert bir düşüş yaşadı. Rekor üzerine rekor kıran ve bir süredir de 57 bin dolar seviyelerinde işlem gören kripto para birimi, 4 Aralık'ta yalnızca birkaç saat içerisinde dibi gördü. Öyle ki 42 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin, panik satışlarının yapılması ve marjin işlem açan yatırımcıların likidite olması nedeniyle, milyarlarca dolarlık zarara yol açtı. Ancak birileri tüm birikimini kaybederken, kimileriyse bu düşüşten zengin oldu.

Kim olduğu bilinmeyen ve dünyanın en büyük üçüncü Bitcoin cüzdanına sahip olan bir yatırımcı, Bitcoin'deki düşüşü değerlendirmeyi başardı. Yalnızca birkaç gün içerisinde 3.000 (üç bin) adet civarı Bitcoin satın alan yatırımcı, elindeki toplam Bitcoin miktarını 118 bin 538'e çıkarttı. Bu denli büyük bir cüzdanın değeri, mevcut fiyatlara göre yaklaşık 6 milyar dolar yapıyor.

Alımlar başladığında, Bitcoin 3.000 dolar civarındaydı

Yukarıdaki grafikte, dünyanın en büyük üçüncü Bitcoin cüzdanındaki hesap hareketlerini görüyorsunuz.

Söz konusu Bitcoin cüzdanı, 2019 yılından beri aktif. Kripto para birimi, o dönemlerde yalnızca 3.000 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. 10 bin adet Bitcoin alımıyla başlayan macera, bugüne kadar da devam etti. Yapılan hesaplara göre gizemli yatırımcının ortalama maliyeti ise 21 bin 160 dolar. Yani bu yatırımcının zarar edebilmesi için Bitcoin'in 21 bin doların altına gerilemesi gerekiyor...

Bitcoin cüzdanlarında yapılan işlemler herkes tarafından görülebiliyor olsa da cüzdanların kime ait olduğu bilinmiyor. Yani bu hesabın sahibi, çok yakından tanıdığınız bir insan bile olabilir. Belki de dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesidir. Ancak buradaki esas mesele, bu cüzdanın kime ait olduğu değil. Cüzdanın ne amaçla kullanıldığı. Kripto para analistleri, cüzdandaki işlemler konusunda ortak bir fikre sahipler. Bu yatırımcı, Bitcoin'i uzun vadede elinde tutmak istiyor ve her çakılmada yeniden alım yapıyor... Bu yatırımda kimin kazanıp kimin pişman olacağını ise zaman gösterecek...

Bu içerik kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.