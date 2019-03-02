Kerala hükümeti, dünyanın en büyük serbest açık kaynak kod tesisini açtı.

Dün, 'Swatantra' adlı dünyanın en büyük entegre serbest açık kaynak kod BT (Bilişim Teknolojileri) tesisi açıldı. Indian Web 2 tarafından bildirildiği üzere tesis, 2009 yılında Kerala hükümeti tarafından kurulan Uluslararası Serbest Açık Kaynak Kod Merkezi (ICFOSS) tarafından geliştirildi.

Kuruluşun, Kerala ve dünya çapında FOSS'u yaygınlaştırma amacı bulunuyor. Swatantra, serbest açık kaynaklı bir yazılım eğitim alanına ve bir kuluçka merkezine ev sahipliği yapacak.

Bilmeyenler için tanımlama yapmak gerekirse, kullanıcıların herhangi bir amaç için kısıtlama olmadan programları çalıştırmalarına ve gereksinimlerine göre değiştirmelerine izin veren yazılım "FOSS" olarak adlandırılır. Swatantra'yı kullanarak Kerala hükümeti, bilgiye demokratik erişim ve sürdürülebilir ekonomik gelişme sağlamayı amaçlıyor.

Hindistan Merkez Hükümeti, 2015 Mart ayında tüm e-yönetim sistemleri için FOSS'u kabul etti. FOSS tabanlı sistemler, makul maliyetlerle daha fazla güvenilirlik, şeffaflık ve verimlilik sundukları için dünyada hızla popülerlik kazanıyorlar. Kerala, 2001 yılında FOSS yanlısı bir BT politikası benimsedi ve bunu yapan ilk ülke oldu.

Kerala ayrıca, FOSS'u akademisyenler, şirketler ve devlet içinde istihdam sağlamak için Alternatif Bilgi İşlem ve İstihdam Hareketini Teşvik Derneği'ni (SPACE) kurdu. SPACE, hükümet, akademi, bilişim endüstrisi ve diğer profesyonel sektörlerden üyelerden oluşan bir yapıya sahip.