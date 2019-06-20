En Çok İnternet Kullanıcı Sayısına Sahip Ülkeler Açıklandı

Son yapılan araştırmanın sonucunda Türkiye, en çok internet kullanıcısına sahip ülkelerin sıralandığı listede 15. oldu.

BOND İnternet Trendleri Raporu ve medya yansımaları sonucunda interneti en çok kullanan ülkeler açıklandı. Ajans Press’in derlediği bilgilere göre internetteki kullanıcı sayısında 2018’den bu yana yüzde 6 gibi bir artış görüldü. Bu da internet kullanan kullanıcıların sayısını 3,8 milyara çıkardı.

Araştırmanın bir diğer ilginç bulgusuysa dünyada internet kullanan kişilerin dünya nüfusuna oranı oldu. Araştırmanın sonuçlarına göre 7,7 milyar nüfusa sahip dünyada internet kullananların oranı %50’yi geçti.

İnternet kullanıcı sayısına baktığımız zaman %21 ile Çin birinci sıraya oturdu. Toplam internet kullananların beşte birinden fazlasını oluşturan Çin’den sonra %12 ile Hindistan, üçüncü olarak da %8 ile ABD geldi. Türkiye’yse bu listede 15. sırada yer aldı.

PRNet ve Ajans Press’in medya araştırmasında ‘internet’ anahtar kelimeli yazıların sayısı da ortaya çıktı. 2018 yılında ‘internet’ başlığı kullanılarak 196 bin 116 adet haberin çıktığı tespit edildi ve sosyal medya platformlarının, haberlerinin en çok haber yapılan unsur olduğu belirtildi.