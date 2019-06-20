ABD’nin Virginia eyaletinde görülen, çizgi filmlerden fırlamışa benzeyen dalga şekilli bulutlar, kısa sürede internette viral oldu.

İlkokulda deniz temalı doğa resimleri çizerken çizmekten geri durmadığımız şeyler vardır: köşede duran çeyrek güneş, hepimiz hindistan ceviziyle büyümüşüz gibi çizdiğimiz ağaçlar, bir iki tane bulut, kıvrılan dalgalar.. ABD’nin Virginia eyaletinde ortaya çıkan bulutlar, çocukken çizdiğimiz dalgalara fazlasıyla benziyorar fakat biraz daha yüksekteler.

Moneta’daki Smith Dağı’nın üstündeki bu masalsı bulutların fotoğrafını Amy Hunter çekti ve Facebook’tan paylaştı. Fotoğraf, Smith Dağı Gölü fotoğraf grubunda paylaşılmasının ardından internette dalga dalga yayıldı.

Hunter, fotoğrafın yerel bir meteorolog tarafından haberlerde paylaşılması üzerine büyük haber kanallarından görseli kullanmak için haber geldiğini açıkladı.

Hunter, meteorologun bu bulutlara ‘tsunami bulutu’ adı verildiğini söyledi. Bu yapıların daha resmi bilimsel adı ise Kelvin-Helmotz. Oldukça nadir bir fenomen olan bu yapıyı böylesine net olarak gözlemlemek pek de kolay değil.

Hunter profesyonel bir fotoğrafçı değil ancak doğa ve manzara fotoğrafları çekmeyi seviyor. Kelvin Helmholtz bulutlarının, Vincent Van Gogh’un en bilinen eserlerinden olan The Starry Night/Yıldızlı Gece için de ilham kaynağı olduğu iddia ediliyor.