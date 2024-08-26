Köpek balığı saldırıları, şüphesiz her birimizi korkutur. Dünyada her yıl, yaklaşık 70 kişi bu canlılarla yaşadığı arbede sonrası hayatını kaybeder. Peki şimdiye kadarki en eski köpek balığı saldırısını biliyor musunuz?

Bir köpek balığı, hiç beklemediğiniz bir anda size saldırsa vereceği hasarlar ne boyutta olurdu hiç düşündünüz mü?

Gelin, en eski köpek balığı saldırısının detaylarına bakalım.

1976’da Missouri, Columbia ve Harvard Üniversitesinden biyoarkeolog ve antropolojik arkeologlar, şaşırtıcı kalıntılara rastladı.

Bu kalıntılar, Peru’nun bir köyündeydi ve iskelette, ölümcül bir köpek balığı saldırısına benzer izler bulunmaktaydı. Araştırmacılar, genç çocuğa ait bu kalıntıları bulur bulmaz bulunduğu yeri kazmaya başladılar.

Çocuğun sol bacağı yoktu. Sağ kolunun ön kısmında ve kalçasının sağ tarafında derin tırtıklı ısırık izleri vardı. Bu çocuğun yaraları, araştırmacıların tahminine göre köpek balığını savuşturmaya çalışırken meydana gelmişti.

Görünen o ki çocuk, arbede esnasında kendini korumak için sağ kolunu kaldırmıştı. Hâlihazırda köpek balıkları saldırıları genellikle insanların bacaklarına ve kollarına zarar vermekteydi.

Araştırmacılara göre bu çocuğun bir köpek balığı saldırısına uğramasının üzerinden tam 6.000 yıl geçmişti.

Öte yandan çocuğun köyü, Peru’nun Pasifik kıyısından yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaydı. Çeşitli küçük topluluklar, yaklaşık 8.000 ila 4.000 yıl önce bu bölgede yaşıyordu.

Onlar tıpkı Japonya’daki Jomon halkı gibi bitki, balık ve deniz kabukları toplamak için deniz kaynaklarını kullanıyorlardı. Ayrıca çocuğun kalıntıları açık bir alanda uzun ve oval bir çukurda bulundu.

Vücudu, hasırlarla birbirine bağlanmış ve bastonlardan yapılmış bir tür örtünün altına yerleştirilmişti. Yanında düz bir kaya, bir deniz kabuğu ve birkaç ip de dahil olmak üzere çeşitli mezar eşyaları vardı.

Özetle bilinen en eski köpek balığı saldırısı, bundan yaklaşık 6.000 yıl önce genç bir çocuğa aitti.

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