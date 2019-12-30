Bugüne Dek Ortaya Çıkan En Güçlü GTA 6 Sızıntısı

Red Dead Redeption 2 ve GTA 6'nın yazılımsal testlerine çalıştığını iddia eden bir kişi, GTA 6 ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Reddit üzerinden yapılan açıklamalar, GTA 6'yla ilgili bugüne dek ortaya atılmış en güçlü iddiaları içeriyor.

Oyunseverler, 2019 yılında en çok Rockstar Games'i konuştular. Çünkü bu yıl gerek oyunseverler gerekse oyun sektörünün önde gelen isimleri, dünyanın en popüler oyun serilerinden Grand Theft Auto'nun yeni üyesiyle tanışacaklarını umdular. Aslına bakacak olursak GTA 6'nın bu yıl duyurulması fazlasıyla olasıydı çünkü Rockstar Games, GTA serileri arasındaki olağan zaman aralığını doldurmuştu. Ancak beklenen gerçekleşmedi ve GTA 6 duyurulmadı.

Rockstar Games'in GTA 6 üzerinde çalıştığı su götürmez bir gerçek. Hatta bugüne dek, GTA 6 ile ilgili pek çok detay da ortaya çıktı. Ancak ne yazık ki bugüne dek ortaya çıkan tüm iddialar asılsız kaldı. Hal böyle olunca da oyunseverler, GTA 6 umutlarını yavaş yavaş kaybetmeye başladılar. Ancak şimdi, GTA 6 ile ilgili belki de bugüne dek ortaya atılan iddiaların en güçlüsü ile karşınızdayız.

Bu sefer ortaya çıkan yeni iddiaların kaynağı, dünyanın en büyük forumlarından olan "Reddit"te açıklamalarda bulunan bir Rockstar çalışanı. Reddit kullanıcısı, söz konusu iddialarının başında kendisini hem Red Dead Redemption 2 hem de GTA 6'nın yazılımsal testlerinde çalıştığını söylüyor. Ancak bu güçlü isimden (elbette kendi ifadeleri doğrultusunda) ortaya atılan iddialar, Reddit moderatörleri tarafından silindi. Reddit, gönderinin neden silindiğine dair bir açıklama yapmadı.

2 şehir, 3 büyük bölge

GTA 5'in mevcut haritası, fazlasıyla büyük bir yapıya sahip. Ancak yeni iddialara göre GTA 6'nın sahip olacağı harita, GTA 5'ten çok daha büyük olacakmış. Açıklamaların sahibi, GTA 5'in haritasını GTA 6'ya oranla bir okulun oyun bahçesi olarak nitelendiriyor. Bu da GTA 6'nın haritasının ne denli büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

İddia sahibine göre GTA 6, iki büyük şehir ve bu şehirlere yerleştirilmiş 3 bölgeden oluşacak. Bu şehirlerden bir tanesinin "Carcer City" olarak isimlendirileceğini söyleyen kaynak, ikinci şehrin ise "Vice City" olacağını söylüyor. Vice City, geçtiğimiz yıllardan tanıdık olduğumuz Miami'yi, Carcer City ise ABD'nin Boston kentini temsil edecekmiş.

İddiaların sahibi, Carcer City'nin büyük bir metropol olduğundan ve bu bölgede kaybolmanın çok kolay olabileceğinden bahsediyor. Yaptığı testler sırasında zamanının büyük bir bölümünü Carcer City'de geçirdiğini söyleyen kaynak, bu şehirde ABD'nin ikonik tarihi yerlerinin bulunduğunun ve şehrin fazlasıyla ilgi çekici bir yer olduğunu ifade ediyor.

Kaynağın, GTA 6'nın haritasıyla ilgili iddiaları bununla sınırlı değil. İddialara göre GTA 6'nın haritasının sahip olduğu büyüklük, bu haritanın aynı anda farklı iklimsel koşullara sahip olmasına da neden olmuş ve bu da oyuna doğrudan entegre edilmiş. Yani oyunun belirli bir kısmında yağışlı bir gün yaşanırken, aynı anda haritanın başka bir bölgesinde güneş, yüzünü gösteriyor olabilecek.

Birden çok karakter ve bunlardan bazıları kardeş

GTA 5, serinin tarihinde ilk kez birden çok karakter özelliğini oyunseverlerle buluşturmuştu. GTA 5 oyuncuları, zaman zaman görev yapmak için zaman zaman da vakit geçirmek için 3 karakterden bir tanesini seçebilmişlerdi. Kaynağa göre GTA 6'da da benzer bir sistem olacak. Ancak bu kez ilgi çekici olan şey, bu karakterlerden iki tanesinin kardeş olabileceği.

Kaynağımız, GTA 6'da birden çok karakter olduğundan emin olduğunu ancak bunların iki tanesinin kardeş olmasının kesinliğinden çok da emin olmadığını söylüyor. Üstelik bu kardeşlerden bir tanesinin gizli polis olma ihtimali de bulunuyor. Yani GTA 6'nın konusu, bu kez alıştığımızın dışına çıkarak aynı ailedeki bir iyi bir de kötü çocuğun hikayesine bizleri çekebilir.

Rockstar Games, Red Dead Redemption 2'nin görev tasarımı nedeniyle ciddi anlamda eleştirilmişti. Hal böyle olunca da şirket, oyunlarındaki görev tasarımlarını değiştirecekmiş gibi görünüyor. Çünkü kaynağımızın iddialarına göre GTA 6'nın bazı görevleri, tamamen bırakılabilecek şekilde hazırlanmış. Yani GTA 6'da verilen bütün görevleri yapmak zorunda kalmayacağız ancak bu durum, hikayenin genel anlamda değişmesine neden olacakmış.

Kaynağımız, aslında bugüne dek ortaya çıkan bazı iddiaları doğruluyor. Örneğin geçmiş dönemlerde sizlerle, Vice City ve iklim değişiklikleri gibi konular üzerinde ortaya atılan iddiaları paylaşmıştık. Ancak her ne olursa olsun bu açıklamalar, sadece bir iddiadan ibaret ve gerçek olup olmayacağını bilmek mümkün değil. Umarız kısa bir süre içerisinde Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili bazı açıklamalar yapar ve bizler de bu açıklamaları, sizlerle paylaşma imkanı yakalarız.