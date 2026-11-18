Evden çıkarken kapıyı kilitlediniz, peki içeride her şey yolunda mı? Tam da böyle anlarda içinizi rahatlatacak çözüm güvenlik kamerası olur. Üstelik elinizin altında izleyip her dakika telefonunuzdan neler olup olmadığını takip edebilirsiniz.

Tabii ki sadece görüntü kalitesine bakarak seçim yapmak da yeterli değil. Gece karanlıkta kameranın görüş açısı, yağmurdan etkilenip etkilenmediği, kayıt süresi gibi özellikleri de en az çözünürlük kadar önemli.

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Peki hangi marka güvenlik kamerası ev için, hangisi iş yeri veya apartman çevresi için daha mantıklı? Gelin en iyi güvenlik kamerası markaları rehberimizde tek tek inceleyelim.

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Güvenlik Kamerasında Çözünürlük, Gece Görüşü ve Görüş Açısı Nasıl Okunur? - 2026

Güvenlik kameralarında 2 MP, 4 MP, IR, IP66 gibi birçok teknik ifade görebilirsiniz. Her ne kadar karmaşık gibi görünse de burada önemli olan, bu özelliklerin evinizde veya iş yerinizde nasıl bir fark yaratacağını anlamak.

2 MP ve 4 MP Kameralar Arasındaki Fark Nedir?

2 MP kameralar genellikle 1920 x 1080 piksel, yani Full HD çözünürlükte görüntü sunuyor. 4 MP modellerdeyse çoğunlukla 2560 x 1440 piksel çözünürlükle karşılaşırsınız. Bu da görüntüde daha fazla piksel ve doğru koşullarda daha fazla ayrıntı anlamına geliyor. Mesela kapının önünden geçen bir kişinin görüntüsünü görmek için 2 MP yeterli olabilir. Ancak daha geniş bir alanı izlemek veya görüntüdeki küçük ayrıntıları yakınlaştırmak istiyorsanız 4 MP daha avantajlı bir seçenek.

IR ve Renkli Gece Görüşü Nasıl Çalışır?

Gece görüşü denince hemen hemen herkesin aklına ilk olarak siyah beyaz kamera görüntüleri gelir. Bu görüntülerin arkasında genellikle IR, yani kızılötesi LED'ler bulunuyor. Kamera çevre karanlık olduğunda insan gözünün göremediği kızılötesi ışık gönderiyor ve geri dönen ışığı kullanarak çevreyi siyah beyaz görüntülüyor.

Renkli gece görüşünde ise kamera daha fazla ışık yakalayabilen sensörlerden, dahili projektörlerden veya beyaz LED'lerden yararlanıyor. Böylece gece de renkli görüntü almak mümkün oluyor.

IP66 ve IP67 Koruma Sınıfı Dış Mekanda Neyi Garanti Eder?

Kamerayı bahçeye, otoparka veya bina dış cephesine takacaksanız IP koruma sınıfını mutlaka kontrol etmelisiniz. IP66, cihazın toza karşı tamamen korumalı olduğunu ve belirli koşullarda güçlü su püskürtmelerine dayanabildiğini gösteriyor. IP67 ise yine toza karşı tam koruma sağlıyor ve cihazın belirtilen laboratuvar koşullarında 1 metre derinliğe kadar, 30 dakika boyunca suya daldırılmaya dayanabildiğini ifade ediyor.

IP Kamera, Analog Kamera ve Wi-Fi Kamera Arasındaki Fark Nedir?

Bir başka konu da IP, analog ve Wi-Fi gibi ifadeler... IP kameralar görüntüyü ağ üzerinden iletirken analog sistemler genellikle koaksiyel kablo ve DVR kayıt cihazıyla çalışıyor. Wi-Fi ise IP kameranın ağa kablosuz bağlanmasını sağlayan bağlantı seçeneklerinden biridir.

Kamera türü Bağlantı şekli Kayıt yöntemi Kim için uygun? IP (PoE) kamera Ethernet kablosu NVR veya NAS Çok kameralı ev ve iş yeri sistemleri Wi-Fi IP kamera Kablosuz ağ SD kart, bulut veya NVR Ev ve küçük ofis kullanımı Analog kamera Koaksiyel kablo DVR Mevcut analog sistemini yenilemek isteyenler

PoE Bağlantı Kurulumda Neyi Kolaylaştırır?

PoE, Power over Ethernet ifadesinin kısaltması olarak kullanılıyor. En basit tabirle kameranın hem görüntü verisini hem de elektrik ihtiyacını tek Ethernet kablosu üzerinden karşılamasını sağlıyor diyebiliriz. Böylece kameranın yanına ayrıca priz ve adaptör çekme ihtiyacı azalıyor. Özellikle birden fazla kameranın kurulacağı ev, mağaza veya ofislerde PoE oldukça kullanışlıdır.

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Bulut Kayıt ve SD Kart Kaydı Nasıl Ayrışıyor?

SD kart kaydında görüntüler doğrudan kameranın içine yerleştirilen hafıza kartına kaydediliyor. Bu yöntem için ayrıca bir kayıt cihazı veya aylık bulut aboneliği gerekmeyebilir. Tabii desteklenen kart kapasitesi ve kayıt süresi kameranın modeline göre değişkenlik gösteriyor. Bulut kayıtta ise görüntüler internet üzerinden çevrim içi depolama alanına gönderiliyor. Kameranızın çalındığı veya zarar gördüğü senaryoda buluta daha önce aktarılan kayıtlar erişilebilir durumda kalabiliyor.

NVR ve DVR Sistemleri Hangi Kuruluma Uygun?

DVR, analog kameraların görüntülerini kaydetmek için kullanılan bir cihaz. Kameralardan gelen görüntü genellikle koaksiyel kablolarla DVR'a ulaşıyor. Mevcut analog kamera altyapısını değiştirmek istemeyenler için bu sistemler hâlâ değerlendirilebilir. NVR ise IP kameralarla çalışıyor ve görüntüyü ağ üzerinden alıyor. PoE destekli modellerde kameralar doğrudan kayıt cihazına bağlanabiliyor. Yeni bir IP kamera sistemi kuracaksanız NVR, mevcut analog altyapınızı kullanacaksanız DVR daha uygun olabilir.

Hikvision, Dahua ve Reolink Güvenlik Kameraları Nasıl Ayrışıyor?

Daha çok profesyobel güvenlik sistemleriyle karşımıza Hikvision ve Dahua çıkıyor. Reolink ise ev ve küçük işletmeler için kablolu, Wi-Fi ve bataryalı kamera seçenekleri sunuyor. Yani üç markayı karşılaştırırken yalnızca görüntü kalitesine değil, nasıl bir sistem kurmak istediğinize de bakmak gerek.

Hikvision ve Dahua Sistemleri Hangi Kurulumlarda Tercih Ediliyor?

Birden fazla kamerayla evin çevresini, mağazayı veya iş yerini takip etmek istiyorsanız Hikvision ve Dahua'nın IP kamera ve kayıt cihazı seçeneklerine göz atabilirsiniz. İki markada da farklı çözünürlük, lens, gece görüşü ve bağlantı özelliklerine sahip geniş ürün aileleri bulunuyor.

Reolink ve Ezviz Kameraları Ev Kullanımında Nasıl Performans Veriyor?

Evinizin kapısını, bahçesini veya garajını telefondan takip etmek istiyorsanız Reolink ve EZVIZ'in kullanımı daha kolay modelleri değerlendirebilirsiniz. Reolink Lumus, 4 MP çözünürlük, 107 derecelik yatay görüş açısı, IR gece görüşü ve spot ışıklarıyla renkli gece görüntüsü sunuyor. Ayrıca 512 GB'a kadar microSD kart desteği bulunuyor. EZVIZ H3c ise 1080p çözünürlük, IP67 koruma ve 30 metreye kadar IR gece görüşüyle dış mekana yönelik bir seçenek. Reolink tarafında olduğu gibi burada da kayıt seçeneklerini ve bulut hizmetinin ülkenizdeki kullanılabilirliğini satın almadan önce kontrol etmekte fayda var.

Imou Modelleri Hangi Özellikleriyle Öne Çıkıyor?

Imou, ev ve küçük işletme kullanıcılarına yönelik akıllı kamera seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle hareketli dış mekan modelleri, geniş alanları tek kamerayla takip etmek isteyenlerin ilgisini çekebilir.

Örneğin Cruiser Dual 2 Pro'da iki ayrı 4 MP kamera bulunuyor. Hareketli lens yatayda 355, dikeyde 90 derece dönebiliyor, gece görüş mesafesi ise 30 metreye kadar çıkıyor. Model ayrıca 512 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 6 bağlantısı ve çift yönlü ses sunuyor. Bahçe veya otopark gibi daha geniş alanları izlemek isteyenler için değerlendirilebilecek özellikler bunlar.

TP-Link Tapo ve Xiaomi: Uygun Fiyatlı Akıllı Kamera Markaları Ne Sunuyor?

Evde tek bir odayı, kapı önünü veya bahçeyi takip etmek için profesyonel kayıt sistemi kurmanıza gerek yok. TP-Link Tapo ve Xiaomi'nin akıllı kameraları, telefon üzerinden izleme ve hareket bildirimi gibi özellikleri daha basit bir kurulumla sunuyor.

TP-Link Tapo Kameraları Hangi Uygulama Özelliklerini Sunuyor?,

Tapo kameralar, Tapo uygulaması üzerinden canlı görüntü izleme, hareket algılama ve bildirim alma gibi özellikler sunuyor. Modelin desteklemesi durumunda kişi ve araç algılama, etkinlik bölgeleri ve iki yönlü ses gibi seçeneklerden de yararlanabiliyorsunuz.

Xiaomi Kameralarında Bulut Abonelik Modeli Nasıl İşliyor?

Xiaomi'nin akıllı kameralarında microSD kart, NAS ve bulut depolama seçenekleri modele göre değişiyor. Örneğin Smart Camera C500, 256 GB'a kadar microSD kartı ve ağ depolama sistemlerini destekliyor. Bulut depolama içinse hizmetin etkinleştirilmesi ve ilgili abonelik koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Uygun Fiyatlı Kameralarda Kayıt Süresi Nasıl Sınırlanıyor?

Uygun fiyatlı bir Wi-Fi kamera aldığınızda kayıt süresini yalnızca cihazın kendisi belirlemez. Kullandığınız microSD kartın kapasitesi, görüntü çözünürlüğü, kayıt kalitesi ve sürekli kayıt mı yoksa hareket algılandığında kayıt mı yapıldığı da sonucu değiştirir. 256 GB kart ile 512 GB kartın saklayabileceği kayıt miktarı aynı değil. Üstelik bazı kameralar sürekli kayıt yerine yalnızca hareket algıladığında kısa klipler oluşturuyor. Bu yüzden satın almadan önce kameranın sürekli kayıt yapıp yapmadığını, desteklediği en yüksek kart kapasitesini ve eski kayıtların üzerine otomatik yazıp yazmadığını kontrol etmenizi öneriyoruz.

Güvenlik Kamerası Fiyatları 2026: Sistem ve Kamera Sayısına Göre

Güvenlik kamerası fiyatları başlangıç seviyesinden başlayarak yüksek seviyelere kadar çıkabilir. Bu noktada tercih edeceğiniz kameranın ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını göz önünde bulundurmalısınız.

Tek Kameralı Sistem Kaç TL?

Tek kameralı ev tipi modellerde yaklaşık 1.800-2.600 TL aralığında seçenekler bulabilirsiniz. Örneğin TP-Link Tapo C320WS, satıcıya göre yaklaşık 1.844-2.599 TL arasında listeleniyor. Xiaomi Smart Camera C500 içinse 2.299 TL seviyesinde bir satış listesi bulunuyor. Profesyonel IP kamera tarafında Hikvision'ın 2 MP DS-2CD1023G2-LIUF modeli yaklaşık 1.990 TL'den listeleniyor. Ancak bunların sadece kameraların fiyatları olduğunu, kayıt cihazı, disk ve montaj fiyatlarının dahil olmadığını belirtelim.

4 Kameralı Güvenlik Sistemi Ne Kadar?

Dört kamerayla evin çevresini veya iş yerinin farklı noktalarını takip etmek istediğinizde kayıt cihazı, bağlantı altyapısı ve depolama alanı da bütçeye ekleniyor. Kasım 2026 fiyat listesine baktığımızda Apronx DSM600 seti, dört adet 3 MP kamera, NVR ve 10 inç ekranıyla yaklaşık 11.257 TL seviyesinde görünüyor. Hikvision veya Dahua gibi markalarla PoE destekli profesyonel IP sistem kurduğunuzda ise kamera başına maliyetin yanında NVR ve sabit disk için de bütçe ayırmanız gerek. Kamera ve disk maliyeti eklendiğinde ise toplam tutar seçtiğiniz çözünürlüğe ve kayıt süresine göre yükselebilir.

Kurulum ve Kablolama Ücreti Ne Kadar?

Kurulum ücreti, kameranın sayısına ve kabloya göre değişiklik gösterir. Kamerayı hazır bir bağlantı noktasına takmakla dış cephede delik açmak, uzun Ethernet kablosu çekmek ve kayıt cihazını yapılandırmak elbette aynı iş değil. Dolayısıyla maliyet bu noktada biraz da altyapıya bağlı.

Güvenlik Kamerası Markaları: Kullanıcı Yorumları

Kamera alırken teknik özellikleri okumak kadar kullanıcıların günlük deneyimlerine bakmak da önemli.

Kullanıcılar Hangi Markanın Uygulamasını Daha Stabil Buluyor?

Kullanıcıların Google Play puanlarına göre Hik-Connect 4,8, Tapo 4,6 ve Dahua'nın DMSS uygulaması 4,4 puanla listeleniyor. Ancak değerlendirmelerde Hik-Connect için görüntünün açılmasının zaman alabildiğini söyleyenler de var. DMSS tarafında bazı kullanıcıların güncelleme sonrası bağlantı sorunları yaşadığı da biliniyor. Bu noktada verebileceğimiz en önemli tavsiye, kameranın telefonunuzun işletim sistemiyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz olacaktır.

Yorumlarda Gece Görüntü Kalitesi Nasıl Değerlendiriliyor?

Kullanıcılar genellikle karanlık yollarda görüntünün ne kadar net olduğuna, karşıdan gelen farların görüntüyü bozup bozmadığına ve öndeki araçların plakalarının seçilip seçilemediğine dikkat ediyor. Özellikle gece sık araç kullananlar için yalnızca yüksek çözünürlük yeterli bir işlev sağlamıyor. Far ışıklarını dengeleyebilen, karanlık alanlardaki ayrıntıları koruyabilen ve hareket halinde bulanıklığı azaltan modeller daha kullanışlı olabilir.

Ev Güvenliği İçin Sistem Kuranların Ortak Önerisi Ne?

Ev için kamera kuranların en çok işine yarayacak şeylerden biri kamerayı doğru noktaya yerleştirmek. Kapının önünü göremeyen yüksek çözünürlüklü bir kamera nihayetinde pek de işinize yaramaz.

Güvenlik Kamerası Markaları Hakkında Sık Sorulan Sorular

Hikvision mı Dahua mı?

İki marka da profesyonel IP ve kayıt sistemleri için geniş ürün seçenekleri sunuyor. Kamera çözünürlüğü, lens, gece görüşü, kayıt cihazı uyumu, Türkiye'deki servis ve garanti koşullarını karşılaştırarak karar verebilirsiniz.

Güvenlik Kamerası Kaydı Kaç Gün Saklanır?

Kayıt süresi kameranın sayısına, çözünürlüğüne, kayıt kalitesine, sıkıştırma teknolojisine ve sabit disk veya SD kart kapasitesine bağlıdır. Hareket algılandığında kayıt yapan sistemler, sürekli kayıt yapanlara göre aynı depolama alanında daha uzun süre saklama imkanı sunabilir, bunun için sabit bir gün sayısından söz edemeyiz.

Güvenlik Kamerası İnternetsiz Çalışır mı?

Evet, sistemin türüne bağlı olarak çalışabilir. DVR veya NVR sistemleri kayıtları yerel diske kaydetmeye devam edebilir. SD kart kullanan bazı Wi-Fi kameralar da internet bağlantısı kesilse bile yerel kayıt yapabilir. Ancak internet olmadan uzaktan izleme ve bulut kaydı gibi özellikler kullanılamaz.

Apartman Girişine Kamera Takmak İçin Neler Gerekir?

Apartman ortak alanına kamera takılabilir ancak bunun kişisel verilerin korunması ve kat mülkiyeti mevzuatına uygun olması gerekiyor. KVKK, kameranın yalnızca güvenlik amacıyla ve gerekli alanı görecek şekilde konumlandırılmasını; daire içlerini görecek açılardan kaçınılmasını, kayıt alanının ve süresinin ölçülü tutulmasını ve kayıt alındığının bildirilmesini istiyor.