Türkiye’de Satılan En İyi 6 Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Günümüzün gelişen teknolojisi olan ve artık oyunlarda, filmlerde, videolarda kullanılmaya başlanan sanal gerçeklik gözlüğü teknolojisi, yavaş yavaş hayatımızın her alanına dahil oluyor. Peki bizi gerçeklikten sanal dünyaya taşıyan bu gözlükler tam olarak nedir, nasıl çalışıyor, fiyatları nedir? Bu gibi bütün soruların cevaplarını yazımızda sizler için derledik.

Günümüzün gelişen teknolojisi artık bizleri yaşadığımız gerçeklikten uzaklaştırmaya doğru yönelmiş durumda. Zira artık sinemalarda, video izlemelerde ve oyunlarda kullanılmaya başlanan sanal gerçeklik gözlükleri, belki de gelecek için insanlığın en büyük ticari alanlarından birisi olacak.

Sanal gerçeklik, aslında bugün bile gözlük olmadan hayatımızda önemli bir yere sahip. Örneğin sosyal medya uygulamaları, zaten sanal ve kendi gerçekliklerine sahip ortamlar ürettikleri, insanlar da bunları sevdiği için popüler. Nitekim işin içine gözlük girdiğinde, her şey hepimiz için biraz daha gerçekçi bir hale bürünüyor. O halde lafı uzatmanın anlamı kalmadı, haydi başlayalım.

Türkiye’de satışı bulunan en iyi sanal gerçeklik gözlükleri:

Samsung Gear VR (~350 TL),

Sony Playstation VR 2 Bundle (~2000),

Oculus GO (~2200 TL),

Oculus Quest (~4590 TL),

HTC Vive (~5000 TL),

Oculus Rift S (~5300 TL).

Samsung Gear VR (~350 TL):

Ünlü sanal gerçeklik gözlüğü markası Oculus ile partner olan Samsung, Oculus’un destekleri ile Samsung Gear VR adında sanal gerçeklik gözlüğü üreterek piyasaya sürdü. Galaxy serisi cep telefonları ile tamamen uyumlu çalışan gözlük, Oculus’un VR oyunlarını da oldukça başarılı oynatabiliyor.

Sony Playstation VR 2 Bundle (~2000):

Sony tarafından üretilen Playstation VR, adeta Playstation 4 oyun konsolunun gücünü sonuna kadar zorluyor. Resident Evil gibi oldukça fazla oyunu hem konsolda hem de

bilgisayarda sanal gerçeklik ile oynamamıza imkan tanıyan Playstation VR, yanında Playstation Kamera ile bundle halinde satılıyor.

Oculus GO (~2200 TL):

Sanal gerçeklik sektöründe öncü olan ve adını sık sık ürettiği kaliteli gözlüklerle duyuran Oculus firmasının ucuz sekmente hitap eden gözlüğü. Android, iOS, Windows ve MacOS ile uyumlu çalışabilen gözlük, özellikle video veya film izleme konusunda oldukça başarılı.

Oculus Quest (~4590 TL)

Oculus, Facebook’un bünyesine katıldıktan sonra ürettiği gözlük olan Oculus Quest sanal gerçeklik gözlüğü, All in One paketi olarak piyasaya sürüldü. Yani All in One paketini aldığınızda Oculus Quest sanal gerçeklik gözlüğü + Oculus Touch kumandaları + Gözlüklerle kullanılmasını sağlayan aparat + Arttırılmış gerçeklik kitabını almış oluyorsunuz.

HTC Vive (~5000 TL):

Sanal gerçeklik piyasasında ben de varım diyen ve Oculus’un en büyük rakibi olan HTC, özellikle grafik konusunda bir hayli iddialı olduğu HTC Vive sanal gerçeklik gözlüğü ile kısa sürede büyük başarılar yakaladı. Özellikle fiyat ve performans bakımından oldukça beğenilen gözlük, 2 tane baz istasyonu ve 2 tane de kontrolcülerle geliyor.

Oculus Rift S (~5300 TL):

Gelişmiş donanıma sahip olan Oculus Rift S, yazılımında da sahip olduğu yapay zeka desteği ile özellikle bilgisayarda oyun oynarken çok iyi stabilize sağlıyor. İki adet kontrolcüsü ile gelen Oculus Rift S, oldukça hafif olmasıyla da kullanıcılarının başlarında ağrı yapmıyor.

Sanal gerçeklik gözlüğü (VR gözlüğü) nedir?

Teknik olarak insan gözündeki yanılgılardan yararlanan sanal gerçeklik gözlükleri, LED, LCD ve Plazma gibi teknolojilerle üretilmiş bilgisayar, televizyon, telefon veya diğer teknoloji cihazların görüntülerini daha gerçekçi hale getirmeye yarıyor. Göz yanılmasından dolayı görüntüleri daha gerçekçi algılayan beynimiz, izlediğimiz olayın içinde olmasak da bizi oradaymışız gibi hissettiriyor.