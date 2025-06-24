Geçmişten bugüne savaş temalı sayısız oyun çıktı ve birçoğunu da oynama fırsatı yakaladık. Peki aralarından en iyileri hangileri?

Savaş oyunları, oyun tarihinin en köklü ve en çeşitli türlerinden biridir. Pikselleşmiş 2D stratejilerden, insanı içine çeken ultra-realistik simülasyonlara kadar savaşın sayısız yüzünü bizlere göstermişlerdir.

Tabii bazı oyunlar var ki, onlar sadece birer "vur-kır" eğlencesi olmanın ötesine geçerek savaşın atmosferini, taktiksel derinliğini, acımasızlığını veya epik ölçeğini oyuncuya derinden hissettirmeyi başarmıştır. Biz de bu listemizde sadece popüler olanları değil, aynı zamanda savaş tasvirindeki kalitesiyle türe damgasını vurmuş oyunları sizler için listeledik.

10. Mount & Blade: Warband

Orta Çağ savaşını en kişisel ve en ham hâliyle deneyimlemenizi sağlayan eşsiz bir yapımdır. Bir komutan olarak ordunuzu yönetirken aynı zamanda teke tek bir asker olarak kılıç salladığınız, strateji ve aksiyonun mükemmel bir birleşimidir.

Çıkış Tarihi : 31 Mart 2010

: 31 Mart 2010 Geliştirici : TaleWorlds Entertainment

: TaleWorlds Entertainment Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One

9. Brothers in Arms: Road to Hill 30

Gerçekçi takım tabanlı taktikleri ve tarihsel doğruluğa olan bağlılığı ile öne çıkan bir II. Dünya Savaşı oyunudur. Düşmanı bastırma ateşi altına alıp yandan kuşatma mekaniğini popüler hâle getirerek, oyuncuyu bir askerden çok bir manga lideri gibi düşünmeye zorlar.

Çıkış Tarihi : 1 Mart 2005

: 1 Mart 2005 Geliştirici : Gearbox Software

: Gearbox Software Platformlar: PC, PlayStation 2, Xbox

8. Call of Duty 2

Sinematik savaş oyunu deneyimini yeniden tanımlayan yapımdır. Siperden sipere koştuğunuz, mermilerin havada vızıldadığı ve etrafınızda sürekli bir kaosun hakim olduğu atmosferiyle oyuncuya savaşın ortasında olma hissini inanılmaz bir başarıyla yaşatır.

Çıkış Tarihi : 25 Ekim 2005

: 25 Ekim 2005 Geliştirici : Infinity Ward

: Infinity Ward Platformlar: PC, Xbox 360

7. Total War: Shogun 2

Binlerce askerin aynı anda savaştığı devasa muharebeleri ve derin stratejik haritasıyla savaşın epik boyutunu en iyi yansıtan oyunlardan biridir. Feodal Japonya'nın büyüleyici atmosferi ve cilalanmış oyun mekanikleriyle serinin zirve noktası olarak kabul edilir.

Çıkış Tarihi : 15 Mart 2011

: 15 Mart 2011 Geliştirici : The Creative Assembly

: The Creative Assembly Platformlar: PC

6. Battlefield 2

Modern savaşın büyük ölçekli ve birleşik silah sistemlerini (kara, hava, deniz) oyunculara sunan devrimci bir oyundur. Takım oyunu, komutan rolü ve devasa haritalarıyla, bireysel yetenekten çok koordineli bir askerî operasyon hissini yaşatır.

Çıkış Tarihi : 21 Haziran 2005

: 21 Haziran 2005 Geliştirici : DICE

: DICE Platformlar: PC

5. This War of Mine

Savaşa üniformalı bir asker olarak değil, hayatta kalmaya çalışan bir sivil olarak bakan, yürek burkan bir deneyimdir. Savaşın acımasız yüzünü, ahlaki ikilemleri ve insanlık dramını cesur bir şekilde işleyerek "savaş kalitesi" kavramına bambaşka bir boyut kazandırır.

Çıkış Tarihi : 14 Kasım 2014

: 14 Kasım 2014 Geliştirici : 11 bit studios

: 11 bit studios Platformlar: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

4. Arma 3

Askerî simülasyonun zirvesi olan Arma 3, gerçekçilik söz konusu olduğunda rakipsizdir. Devasa haritaları, gerçekçi balistik ve mermi fiziği, sayısız askeri teçhizat ve araç kullanımıyla oyuncuya bir oyun oynamaktan çok, bir askeri operasyona katıldığı hissini verir.

Çıkış Tarihi : 12 Eylül 2013

: 12 Eylül 2013 Geliştirici : Bohemia Interactive

: Bohemia Interactive Platformlar: PC

3. Spec Ops: The Line

Savaş oyunu türünü ve oyuncunun savaşa olan bakış açısını sorgulayan, psikolojik bir başyapıttır. Başta standart bir nişancı oyunu gibi görünse de hikayesi ilerledikçe savaşın askerler üzerindeki korkunç zihinsel etkilerini ve savaş suçlarının ağırlığını oyuncunun yüzüne bir tokat gibi çarpar.

Çıkış Tarihi : 26 Haziran 2012

: 26 Haziran 2012 Geliştirici : Yager Development

: Yager Development Platformlar: PC, PlayStation 3, Xbox 360

2. Company of Heroes

Gerçek zamanlı strateji (RTS) türünde II. Dünya Savaşı'nı en sinematik ve taktiksel derinliğe sahip şekilde sunan oyundur. Siper sistemleri, dinamik savaş alanı ve birimlerin önemi gibi unsurlarla, oyuncuya satranç benzeri bir taktiksel zeka gerektiren, adrenalin dolu bir savaş deneyimi sunar.

Çıkış Tarihi : 12 Eylül 2006

: 12 Eylül 2006 Geliştirici : Relic Entertainment

: Relic Entertainment Platformlar: PC, iOS, Android

1. Call of Duty 4: Modern Warfare

Modern savaş oyunları için bir milat olan Modern Warfare, hem tek kişilik senaryosu hem de çok oyunculu modlarıyla oyun endüstrisini kökünden değiştirmiştir. Unutulmaz karakterleri, gerilim dolu görevleri ve "savaş sisini" oyuncuya derinden hissettiren anlatımıyla, savaşın sadece cepheden ibaret olmadığını; siyasi entrikaları, ahlaki gri alanları ve ani şokları da içerdiğini göstermiştir. Çıktığı günden beri etkisini sürdüren bu oyun, savaş kalitesini sunum, oynanış ve hikaye anlatımıyla birleştirmedeki mutlak başarısı nedeniyle listenin zirvesinde yer almayı hak ediyor.

Çıkış Tarihi : 5 Kasım 2007

: 5 Kasım 2007 Geliştirici : Infinity Ward

: Infinity Ward Platformlar: PC, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii (uyarlama), Nintendo DS

Elbette bu listenin dışında bırakmak zorunda kaldığımız daha birçok iyi savaş oyunu mevcut. Listede yer alması gerektiğini düşündüğünüz, savaş kalitesiyle dikkat çeken diğer oyunları aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.