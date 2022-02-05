Riot Games’in uzun bir süredir League of Legends dışında birçok oyun türünde adını geçirmeye başladı. TFT yani Team Fight Tactics’de bu nadide oyunlardan bir tanesi.

Valorant, TFT, Runeterra, League of Legends derken kafamızı çevirdiğimiz her yöne Riot Games’in adı duyulur hale geldi. Team Fight Tactics’de kendi popülerliği ile öne çıkan oyunlardan bir tanesi. Auto Chess türü altında ve tabii ki Riot Games’in kendi yorumlamasıyla ortaya çıkan TFT oldukça popüler durumda.

Tabii ki Auto Chess oyun türü birçok oyuna göre farklılık gösteriyor. Teknik olarak dijital ortamda oynanan bir satranç oyununa benzetmek çok da yanlış sayılmaz. Tabii ki işin içine birçok türde strateji ve taktik girdiği için bu oyun türüne alışmak biraz uzun sürebiliyor. Bizde bu yüzden meraklısına veya yeni başlamak isteyenlere TFT hakkında birkaç taktik hazırlamaya karar verdik.

Başlangıçta bilinmesi gerekenler:

​ Seviye: Oyun içerisinde 1’den 9’a kadar çıkan bir seviye sistemi mevcut sahip olduğunuz paralar ile seviyenizi arttırdığınız takdirde masaya daha çok karakter koyma hakkına ve markette daha değerli şampiyonları elde etme şansına sahip oluyorsunuz.

Oyun içerisinde 1’den 9’a kadar çıkan bir seviye sistemi mevcut sahip olduğunuz paralar ile seviyenizi arttırdığınız takdirde masaya daha çok karakter koyma hakkına ve markette daha değerli şampiyonları elde etme şansına sahip oluyorsunuz. Para: Paranız oyunun gidişatını etkileyen en temel faktör diyebiliriz. Paranız olduğu sürece seviyenizi yükseltebilir, yeni karakterler alabilir ve karakterlerinizi geliştirebilirsiniz.

Paranız oyunun gidişatını etkileyen en temel faktör diyebiliriz. Paranız olduğu sürece seviyenizi yükseltebilir, yeni karakterler alabilir ve karakterlerinizi geliştirebilirsiniz. Zar atma: Zar atmak, aşağıdaki mağzanızda bulunan 5 karakter yerine 2 para karşılığında farklı karakterlerin gelmesini sağlar. Temel olarak belli başlı karakterleri aradığınızda sürekli zar atarak aradığınız karakteri bulmaya çalışırsınız.

Zar atmak, aşağıdaki mağzanızda bulunan 5 karakter yerine 2 para karşılığında farklı karakterlerin gelmesini sağlar. Temel olarak belli başlı karakterleri aradığınızda sürekli zar atarak aradığınız karakteri bulmaya çalışırsınız. Karakter seviyesi / değeri: Normal seviyeniz dışında karakterlerinde bir seviyesi ve aynı zamanda değeri bulunur. Karakterlerin değeri 1 paralık karakterden 5 paralığa kadar artarken karakterlerin seviyesi 1-2-3 yıldız şeklinde ilerler. Daha yüksek değerde karakterler bulmak için seviyenizi arttırmanız gerekirken karakterlerin seviyesini arttırmak için aynı karakterlerden birden fazla toplamanız gerekiyor.

Taktikler hakkında konuşmadan önce yukarıda yer alan TFT terimlerini bildiğiniz takdirde bahsi geçen taktikleri anlamanız çok daha kolay olacaktır.

Sizi çok daha iyi bir oyuncuya çevirecek TFT Taktikleri:

Oynadığınız karakterlerin yeteneklerini bilin.

Kaybetmekte kazanmakta taktiğe dönüşebilir.

Karakterlerinizi nasıl pozisyonladığınıza dikkat edin.

Eşyaların ne işe yaradığını öğrenin.

Geç safhada elde edeceğiniz karakterler için eşya saklayın.

Lobideki diğer oyuncuları gözlemleyin.

Karakterlerin sinerjilerini öğrenin.

Paranızı iyi değerlendirin.

Oynadığınız karakterlerin yeteneklerini bilin:

Bilmeniz gereken en önemli şeylerden biri, masanıza koyduğunuz karakterin size ne gibi bir fayda sağlayacağı olacaktır. Sonuç olarak rastgele karakterler ile bir yere varmanız pek mümkün değil. Bu yüzden aldığınız karakterlerin en azından yeteneklerini okumak karakteri nasıl kullanabileceğiniz konusunda fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Kaybetmek kazanmakta taktiğe dönüşebilir:

Arka arkaya maç kazanmak elde ettiğiniz parada hızlı bir artışa neden olacaktır. Aynı zamanda bu artan parayı oyun alanının sağ ve sol kenarlarında bulunan 5 birimlik boş alandan da takip edebilirsiniz. Paranız arttıkça boş alanlarda dolmaya başlayacaktır. Kazanmak önemli bir faktör olsa da ekstra para kazanmak için arka arkaya kazanma serisi yapabildiğiniz gibi, kaybetme serisi de yapmanız mümkün. Böylelikle kazananlar erken safhada güçlenen taraf olsa da kaybeden tarafın oyuna geri dönüş yapabilecek potansiyelleri olabiliyor. Zaman ilerledikçe kazanma ve kaybetme konusunda yapabileceğiniz serilere kendiniz karar verebilecek duruma gelebilirsiniz.

Karakterlerinizi nasıl pozisyonladığınıza dikkat edin:

Ne kadar güçlü olursanız olun kazanma faktörünüzün büyük bir kısmını karakterlerinizi masanıza nasıl pozisyonladığınız oluşturuyor. Örnek vermek gerekirse; takımınızda hasar vurabilen menzilli bir karakter varsa onu yakın dövüşe yatkın olan veya etten duvar olma potansiyeline sahip bir karakterin arkasına koymanız gerekiyor ki olabildiğince fazla hayatta kalsın ve bir o kadar da hasar çıkarsın. Tabii ki bu çok basit bir örnek, fakat değinmek istediğim nokta şu: masadaki her karakterinizi en verimli olabileceği yerlerde pozisyonlamayı bilirseniz kaybedeceğiniz maçları bile kendi lehinize çevirme şansınız olacaktır.

Eşyaların ne işe yaradığını öğrenin:

Sahip olduğunuz karakterlerin yanı sıra o karakterlere vereceğiniz eşyalarda çok büyük bir önem taşıyor. Neticede erken safhada varlığına çok ihtiyaç duymasanız da oyunun geç safhalarında eşyasız bir yere varmanız imkansız seviyelere yakın oluyor. Farklı bileşenleri birleştirip bir eşya oluşturmak ilk başta oldukça zor gelecektir. Fakat tecrübe bu işin kilit noktası. Bir zaman sonra hangi karakterlere ne tarzda eşyalar vermeniz gerektiğini aşağı yukarı tahmin edebilir hale geldiğinizde işlerin daha da kolaylaştığını fark edeceksiniz.

Geç safhada elde edeceğiniz karakterler için eşya saklayın:

Seviyeniz arttıkça daha değerli karakterleri bulabileceğinizden bahsetmiştik. Özellikle 5 paralık karakterler kendi başlarına oyunu sırtlama potansiyeline sahip. Bu yüzden bu tarz karakterlere vermek için oyunun geç safhalarında hazır eşyalar bekletmek, kazanmak için kullanabileceğiniz taktiklerden bir tanesi olabilir.

Lobideki diğer oyuncuları gözlemleyin:

Kendi masanıza dikkat ettiğiniz kadar başka oyuncuların masalarına da dikkat etmeniz gerekiyor. Başka oyuncuların hangi karakterlere ve o karakterleri nasıl masalarına yerleştirdiğine dikkat etmek oldukça önemli bir faktör. Bu sayede sizde buna karşı bir strateji geliştirip kendi karakterlerinizi de elde ettiğiniz bilgilere göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

Karakterlerin sinerjilerini öğrenin:

Oyun içerisinde birçok karakterin birbirleri ile sahip olduğu sinerjiler mevcut. Basit bir örnek vermek gerekirse; Dövüşçü rolüne sahip birden fazla karakteri masanıza koyduğunuzda dövüşçü rolünün özelliğini aktifleştirmiş olursunuz. Bu da dövüşçü rolüne sahip karakterlerin masanızda daha güçlü olmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde bunun gibi birçok farklı roller kendi içlerinde sinerjiye sahipler. Bunların hepsini bir anda öğrenmek tabii ki mümkün olmasa da gözünüze kestirdiğiniz birkaç rolü öğrenmeye başlamakta fayda var.

Paranızı iyi değerlendirin:

Paranızı nasıl değerlendirdiğiniz kazanmanızın arkasında yatan başka bir faktör. Arka arkaya yaptığınız kazanma veya kaybetme serilerinin yanı sıra paranız belli bir eşiğe ulaştığında (10-20-30-40-50) bir sonraki tur için ekstra para kazanmanızı sağlayacaktır. Bu yüzden karakter ararken veya seviyenizi yükseltirken bu katsayıları göz önünde bulundurmanızda fayda var.