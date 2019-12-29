Dünyanın En Pahalı 10 Birinci Nesil Pokemon Kartı

1996’da Japonya’da hayatına başlayıp sonrasında ABD’ye ulaşan Pokemon’un yalnızca video oyunu değil, oyun kartları da bir hayli meşhur. Birinci Nesil Pokemon kartları içerisinde 133 bin dolar fiyat biçilen kartlar dahi var.

Oyun dünyasının en büyük başarılarından birisinin Pokemon olduğuna şüphe yok. 1996’da Japonya’da piyasaya sürüldükten sonra 1999’da ABD’ye gelen Pokemon, bu süre içerisinde dahi başarı kazanmıştı. Pokemon’un video oyununun yanı sıra, Pokemon oyun kartları da piyasaya sürülmüştü.

Dünya çapında 74 ülkede ve 11 dilde satılan kartlar arasında en değerlileri Birinci Nesil (Gen 1) kartlar. Şu ana kadarki en pahalı kartlar şöyle:

10. Sabrina’s Alkazam

Spor Salonu Yarışması’nın (Gym Challenge) açılmasıyla birlikte, Sabrina’s Alkazam kartı piyasaya sürülmüştü. Eğer kart iyi saklanmış durumdaysa, sahibine 9 bin dolar kazandırabilir.

9. Machamp

En pahalı Pokemon kartlarından birisi, pek akıllara gelmeyen Machamp. Machamp çok ünlü bir karakter olmamasına rağmen, Birinci Nesil oyun kartı hayli para ediyor. Kartın 100 HP’lik bir derecesi var ve bu büyük ihtimalle ona değerini veren şey. PSA notu 9 olan bir kart 1000 dolar değerinde. Bir başkası 800 dolara satıldı.

8. Erika’s Venusaur

Spor salonu koleksiyonundan bir başka gözde parça Erika’ya ait Venusaur kartı. Celadon Spor Salonu’nu yöneten Erika’nın kartı da hayli güçlü. Erika’s Venusaur’a biçilen değer 10 bin doları bulabiliyor.

7. Charizard - Yalnızca pozisyon için

İkinci Aşama Pokemon kartları gerçekten çok değerli. Keşif setinin bir parçası olan Charizard kartı, deneme olarak piyasaya sürülmüştü. Iskartaya çıkarıldığı düşünülen kart, bir Wizards of Coast çalışanı tarafından korunmuş ve değeri 10 bin dolar.

6. Tropical Wind

Tropical Wind kartı Japon pazarı için üretilmişti. Kart esas olarak, Tropical Mega Battle 1999 turnuvasına katılım ödülüydü. PSA notu 10 olan karta 500 bin dolar teklif edildi.

5. Charizard

Ateş saçmasıyla bilinen Charizard’ın kartı da mali olarak çok güçlü. Charizard kartı 3 bin dolar değerinde.

4. University Magikarp

University Magikarp kartı, Japonya’da ilk okul çocuklarına yönelik bir turnuva için üretilmişti. Turnuvanın kazanan çocuklarına bu karttan veriliyordu. Bu özel etkinlik yalnızca 1000 tane basıldığı için, kart nadir bulunuyor. PSA notu 7 olan kartın değeri 8 bin dolar.

3. Pikachu Illustrator

Pikachu Illustrator kartı da Japonya için üretilmişti. İyi durumdaki bir Pikachu Illustrator kartı 100 bin dolar edebilir. Kartıın nadir bulunması, Pİkachu’nun popülerliğine katkı sunuyor.

2. Venusaur

Her koleksiyoncunun zevkle elde etmek isteyeceği Venusaur kartı, 900 dolar değerinde. Kartın PSA notu ise 9.

1. Kangaskhan

Kangaskhan kartı, yine Japonya’ya özel, 1998’deki Ebeveyn/Çocuk Mega Battle Games için üretilmişti. Galiplere verilen kartın değeri 133 bin dolar.