Türkiye ve Dünyanın En Ünlü Dolandırıcıları

Ülkemizde Thodex, ÇiftlikBank derken pek çok dolandırıcılık vakası gördük. Elbette bunlar sadece son dönemde görülenlerdi. Biraz geçmişe gittiğimizde Galata Köprüsü'nü satandan devletten para kaçırana kadar pek çok isim yer alıyor.

Günümüzde internetin de etkisiyle insanlar birbirine hiç olmadığı kadar yaklaştı. Herkes herkese hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde ulaşıyor. Dumanla haberleşen atalarımızı düşünürsek bu konuda büyük atılımlar yaptığımızı söyleyebiliriz. Elbette bunun beraberinde ciddi sorunlarla da karşılaşıyoruz. Dünya üzerinde iyi insanlar olduğu kadar kötü, kurnaz insanlar da var. Bu insanlarda bizlerle beraber internetin özgür dünyasında yaşıyorlar. O sebeple de pek çok dolandırılma hikayesi görüyoruz.

Günümüzde internetin etkisiyle dolandırılmak daha kolay bir hale gelmiş olsa da ülkemizde ve dünyada daha internet yokken bile dolandırıcılığın kitabını yazan insanlar bulunuyordu. Tosuncuk'un yanlarında iyi niyetli kalacağı bu isimler, binlerce insanı dolandırdı. Hatta bazıları aynı insanları birkaç kez dahi dolandırdı. Bugün sizlere karşınızdaki her insanın çok da iyi olmayan amaçlara sahip olabileceğini daha iyi anlamınızı sağlayacak tarihin en ünlü dolandırıcılarından bazılarını ve icraatlerini anlatacağız. Hazırsanız listemize başlayalım.

Dolandırıcılığın kitabını yazmış en ünlü dolandırıcılar

Sülün Osman

Cevher Özden (Banker Kastelli)

Ayşe Benli ve ekibi

Selçuk Parsadan

George C. Parker

Gregor MacGregor

Charles Ponzi

Gerd Heidemann

Frank Abagnale

Güney Zobu (Raki)

Victor Lustig

Fadıl Akgündüz (Jet Fadıl)

Sülün Osman

Dolandırıcılık denildiğinde ülkemizde ilk akla gelen isimlerden biri Sülün Osman'dır. İstanbul'daki tramvay, Galata Kulesi başta olmak üzere kent meydanında bulunan saatler, şehir vapurları gibi malları insanlara "satarak" veya "kiraya vererek" dolandırdı. 1962 yılında hapisteyken "Alınteri ile yaşamak" başlıklı bir konferans veren Sülün Osman, Galata Köprüsü'nü satmaya çalışırken tesadüf eseri yakalandı. Genelde köyden şehre yeni gelen insanları dolandırdığı biliniyor.

Cevher Özden (Banker Kastelli)

Gerçek ismi Cevher Özden olan Banker Kastelli, 1980'li yıllarda çok sayıda insanı dolandırmıştı. Enflasyonun yüzde 30 olduğu dönemde yüzde 12 faizle para toplayan Kastelli, binlerce kişinin milyonlarca dolarlık parasını almıştı. Milli gelirin 70 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde çok yüksek bir paraya sahip olan Kastelli, 40 bankanın bankerleri saf dışı bırakmasının ardından iflas edip yurt dışına kaçmıştı.

Ayşe Benli ve ekibi

Dünyada kumarhane denildiğinde ilk akla gelen şehir olan Las Vegas'a gidip milyonlarca dolarlık vurgun yapan Ayşe Benli ve ekibi, sadece ülkemizde değil dünya basınında da kendine yer bulmuştu. Carabian Stud Poker denen oyunda "tırnak atma" hilesi kullanan bu 5 kişilik ekip toplamda 2 milyon dolar kazandılar. Bu dolandırıcılıkla peşlerine FBI'ı takan ekip hala yakalanmadı.

Selçuk Parsadan

90'lı yılların ana gündemlerinden biri olan devlet büyüklerinin dolandırılmasının arkasındaki isim Selçuk Parsadan, emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un adını kullanarak örtülü ödenekten 5,5 milyar TL almayı başardı.

George C. Parker

Kendisi ABD'nin Sülün Osman'ı diyebileceğimiz bir isim. Metropolitan Müzesi, Özgürlük Anıtı, Brooklyn Köprüsü gibi özel yerleri farklı kişilere birkaç defa satmıştı. Hatta parası buraları almaya yetmeyen kişilere taksitle ödeme imkanı dahi sunmuştur. George C. Parker, 1928 yılında yakalandıktan sonra müebbet hapse mahkum edilmiştir.

Gregor MacGregor

Dolandırıcılığın kitabını yazmış bir diğer isim ise Gregor MacGregor. Gregor, kendisine Amerika kıtasında olduğunu iddia ettiği Poyais isimli hayali bir ülke kurmuş ve bu ülkedeki madenleri insanlara satmıştı. Bazı İngiliz yatırımcılara sahte Poyais tahvillerini 200 bin Sterlin'e satan MacGregor, kendisini bu ülkenin prensi olarak tanıttı. Poyais Doları'nı basan Gregor, binlerce kişiye Orta Amerika'da madenlerle dolu bir ülke olduğunu inandırarak kendisini Londra'nın soyluları arasına dahi kabul ettirmiştir. Yalanı ortaya çıktığındaysa kaçmak zorunda kalmıştı.

Charles Ponzi

Günümüzdeki dolandırıcıların en çok tercih ettiği yöntem olan saadet zincirini kuran ilk isimlerden Charles Ponzi, kurduğu saadet zinciriyle milyonlarca dolar kazandı. Yakalanıp hapse atılan Ponzi, cezasının bitmesinin ardından batık tahvilleri yatırımcılara satarak yeniden dolandırmıştı. Ponzi, İtalya lideri Musolini'ye finansal danışmanlık da yapmıştı.

Gerd Heidemann

Bazı insanlar vardır, hiç kullanmayacağınız bir ürünü bile size istiyormuşsunuz gibi gösterip satar. Heidemann gibi insanlar ise bu inandırıcılık yetenekleriyle size amatörce oluşturulmuş "Adolf Hitler'in sahte günlüğünü" dahi satabilir. Heidemann, Stern dergisine 6 milyon dolar karşılığında Adolf Hitler'in günlüğünü sattı. Elbette bu günlük gerçek değildi. Üstelik içerisinde pek çok yazım yanlışı ve yanlışlıklar bulunuyordu. Heidemann'ın inandırıcılığı ünlü tarihçiler Hugh Roper ve Rupert Murdoch gibi isimlerin bile günlüğün gerçek olduğuna inanmalarını sağlamıştı.

Frank Abagnale

Bir pilot üniforması bulup kendisini PanAm pilotu olarak tanıtan Abagnale, 1960'lı yıllarda toplamda 2,5 milyon doları bulan sahte çek bozdurmayı başardı. PanAm pilotu olarak 26 ülkeye bedava uçan Abagnale, pilotluk dışında kendisini doktor, hukuk müşaviri olarak da tanıtmıştı. İşlediği suçların anlaşılması üzerine hapis yatan Abagnale, daha sonrasında şirketlere dolandırıcılığın önlenmesi üzerine danışmanlık hizmeti verdi. Abagnale'in hikayesi, Steven Spielberg'ün; başrolünde Abagnale'i canlandıran Leonardo DiCoprio'nun yer aldığı Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can) filmiyle birlikte beyaz perdeye de aktarıldı.

Güney Zobu (Raki)

İllegal işler yapan kişileri dolandıran Raki lakaplı Güney Zobu, dönemin döviz yasağını fırsata çevirmişti. Raki, Almanya veya ABD'den gelen döviz simsarı olduğunu belirtiyor, insanlara "dövizim var" diyerek dolandırıyordu. Hikayesi Kemal Sunal'ın oynadığı Tokatçı filmine de konu olmuştu.

Victor Lustig

ABD ve Avrupa'da pek çok dolandırıcılık vakası bulunan Lustig, yakalanıp ünlü hapishane Alcatraz'a gönderilmişti. Lustig'in en bilinen dolandırılık eylemlerinden biri Eiffel Kulesi'ni hurdacıya satmasıydı. Ayrıca para basma makinesi sattığını iddia ederek de pek çok insanı dolandırmıştı.

Fadıl Akgündüz (Jet Fadıl)

Ülkemizin en bilinen dolandırıcılarından biri olan Fadıl Akgündüz, ya da bilinen adıyla Jet Fadıl, belirli aralıklarla pek çok kişiyi dolandırmıştı. Yasalardaki açıkları kullanan Fadıl, devasa konutlar, yerli araba gibi vaatler vermiş, para toplamış ve hiçbirini hayata geçirmemiştir. Milletvekili dahi olmaya çalışan Jet Fadıl, olmayı da başarmış, ancak milletvekilliği düşürülerek hapse atılmıştı. Sonrasında kefaret ödeyerek cezaevinden çıkmıştır.

Gördüğünüz gibi ülkemizde ve dünyada dolandırıcılar hep vardı ve bundan sonra da olmaya muhtemelen devam edecek. Üstelik günümüzde internetin de etkisiyle dolandırmalar daha kolay oldu. Tosuncuk, Thodex vurgunu gibi büyük vurgunlar günümüzdeki en popüler dolandırma hikayeleri. Eğer dolandırılmak istemiyorsanız gözünüzü dört açmanız gerektiğini hatırlatalım. Unutmayın, kimse size güle oynaya bol bol para vermeyecektir.