Energizer'dan Her Bütçeye Uygun Akıllı Telefon E500S

Genellikle pilleriyle bildiğimiz Energizer'ın yeni akıllı telefonu bugün resmiyet kazandı. Ürünün en dikkat çekici yanı ise fiyatının sadece 99.99 Euro olması.

Energizer uzun zamandır ürün gamını genişletmeye çalışıyor. Şirketin son ürünü ise yüz güldüren fiyatıyla E500S oldu.

E500S'te Android'in düşük seviye donanımlarda da rahat çalışmasını sağlayan Android Oreo (Go Edition) tercih edilmiş. Ayrıca E500S, 4G (VoLTE dahil) destekleyen, arkada 8 MP, önde 5 MP kamerası olan, 5 inç boyunda 600x480'lik bir dokunmatik ekrana sahip.

Telefonun 1.3 Ghz'lik dört çekirdekli MediaTek işlemcisi, 1 GB RAM'i ve 8 GB hafızası var. Hafıza sonradan arttırılabiliyor. Çift sim kart destekleyen cihazın bataryası ise 2000 mAh. E500S kutusundan ekran koruma camı takılı şekilde çıkıyor. Ayrıca kutuda bir de darbe emici kılıf bulunuyor.

Daha da ucuz bir telefon arıyorsanız, aynı özelliklere sahip E500 sadece 69,99 Euro, ancak onun desteklediği bağlantı teknolojisi 3G'de kalıyor.