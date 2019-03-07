Düzyatan, Yaptığı Açıklamada Kaptan Amerika'yı Ele Aldı

TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş: Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı gazeteye yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Düzyatan, yaptığı açıklamada Türkiye'deki dizi sektörüne ve diğer ülkelerdeki benzer yapımlara dikkat çekti. Dünya çapında tanınan popüler Marvel kahramanı Captain America'yı da açıklamasına dâhil eden Düzyatan, "ABD'nin Captain America'sı varsa, bizim de Ertuğrul'umuz var" dedi ve devam etti: "Türkiye, ABD'den sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülke. Dizilerimiz 140'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Bu sayede, dünyada Türk dizilerini izleyen insanların ülkemize olan ilgisi artıyor. Sadece dizi setlerini ziyaret etmek için bile birçok turist ülkemizi ziyaret ediyor."

Açıklamasında Diriliş: Ertuğrul adlı projeden de söz eden Düzyatan, "Dizimizin Anadolu'nun yeni şekillendiği bir dönemde geçmesi, küçük beylikler arasındaki güç savaşları ve büyük bir imparatorluğun kurulma evresi, konu olarak izleyicilerimizde büyük bir merak uyandırdı. Bunun yanında Ertuğrul; hak, adalet ve merhamet kavramlarını bir arada bulunduran ve bu uğurda savaşan bir kahraman. Dünyada olup biten adaletsizliklerin karşısında böyle bir kahramanın olması, sanırım herkese sıcak geldi."

Dizi ekibinin de çalışmalarına değinen başarılı oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Ve tabii ki set işçisinden yönetmene kadar tüm ekibin işe olan inancı ve özverisi... Bunlara ek olarak da görsel alanda sunduğumuz yeniliklere, kurmaya çalıştığımız dünya da eklenince her şey gerçekçi oldu. Tüm bu özveri, İngiliz merkezli Metro dergisinde hakkında makaleler çıkan, neredeyse dünyanın tüm kıtalarında yayınlanan, başta Netflix olmak üzere birçok Pay TV'de yer alan bir yapı olmamızı sağladı."

Engin Altan Düzyatan, TRT 1'de yayın hayatına devam eden Diriliş: Ertuğrul'un kaç bölüm daha ekranlarda olacağına dair bir açıklamada bulunmadı. Reytinglerin hayli yüksek olduğunu göz önüne alırsak projenin uzun bir süre daha ekranlarda olacağı düşünülüyor.