Tamamen Kadınlardan Oluşan Bir Ekibin İlk Uzay Yürüyüşü

NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirmeyi planladığı üç uzay yürüyüşünün ikincisi 29 Mart’ta yapılacak ve görevde sadece kadınlar olacak.

Cinsiyet eşitliği konusunda NASA’nın çok parlak bir geçmişi yok. Kurum, ilk kurulduğu günden bugüne gelmesine çok yardımcı olan pek çok kadının emeklerini geçmişte göz ardı etti ve hak ettikleri saygıyı çok geç gösterdi. Bu durum neyse ki geçmişte kaldı.

NASA’nın 29 Mart’ta gerçekleştireceği uzay yürüyüşünde tamamen kadın görevliler yer alacak. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan Anne McClain ve Christina Koch, bu ayın sonundaki yürüyüşte uzaya çıkacaklar. NASA’dan Kristen Facciol, görevin radyo kontrolünü yönetecek.

Facciol’un yaptığı Twitter paylaşımı ile ilk tamamen kadınlardan oluşan uzay yürüyüşü de ortaya çıkmış oldu.

NASA’nın basın sözcülerinden Stephanie Schierholz, CNN’e yaptığı açıklamada görevlerin sık sık değişebildiğini söyledikten sonra uzay yürüyüşü hakkında bilgiler paylaştı. Sözcü, ayrıca “Tamamen kadınlardan oluşan bir uzay yürüyüşü” planlamadıklarını, daha çok görevlendirmelerin böyle denk geldiğini söyledi.

Uzay yürüyüşleri tamir, ekipman takılması/çıkarılması, bilimsel deneylerin yapılması gibi amaçlarla düzenleniyor. Her ne kadar 29 Mart’taki yürüyüş sadece kadınlardan oluşan bir ekibin yaptığı ilk uzay yürüyüşü olması için tasarlanmadıysa da, tarih ve kadın bilim insanları için önemli bir an olacak.