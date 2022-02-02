Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt istasyonlarının çok büyük bir çıkmazda olduğunu açıkladı. Aktaş'a göre akaryakıt bayilerinin kar marjları çok geriledi ve mevcut durum, çarkların dönmesini sağlamıyor.

Akaryakıt, Türkiye'de gerçekten sorun haline gelmiş durumda. Günaşırı gelen zamlar artık kesilmiş olsa da fiyatların olağanüstü seviyelere ulaşmış olması, bir yandan vatandaşı diğer yandan akaryakıt istasyonlarını etkilemeye başladı. Akaryakıta gelen zamları kamuoyu ile paylaşan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş tarafından yapılan açıklamalar, akaryakıt sektöründe nasıl bir kriz olduğunu gözler önüne seriyor.

"Sıkıntının boyutu çok büyüdü" diyerek açıklamalarda bulunan Fesih Aktaş, akaryakıt istasyonlarında sabit kar marjı olduğunu ve bunun artık çarkların dönmesine yetmediğini ifade etti. Bu bağlamda; brüt kar marjının yüzde 8 olarak belirlendiğini anlatan Aktaş, bayilerin litre başına 48,63 kuruş kazandığını, giderlerinin ise 94 kuruş olduğunu söyledi. Fesih Aktaş'a göre yeni bir düzenleme yapılması ve akaryakıt istasyonlarının zararına satış yapmasının önüne geçilmesi gerekiyor.

"Karın 1,90 TL olması lazım"

Fesih Aktaş tarafından yapılan açıklamalar şöyle:

En adil şekilde yarı yarıya paylaşımda dahi bayinin payı şu an yüzde 4'e düşüyor. Bu hesaplamayla bir bayiye akaryakıt satışında litre başına 48,63 kuruş kalıyor ancak aynı bayinin gideri litre başına 94 kuruş civarında. Bu nedenle bayilerin kar marjı artırılmalı ve zararına satış yapılmasına engel olunmalı. Bizim maktu bir karımız var. Kar marjımız da sabitlendiği için litresi 5 lirayken de şu anda olduğu gibi 14 lirayken de dağıtım firmaları ve istasyonların toplam marjı 97 kuruş civarında gerçekleşiyor. Bu sistem Avrupa'daki dört ülkenin rafineri çıkış fiyatlarıyla vergili fiyatları arasındaki farkın gözetilmesiyle anlatabileceğim bir sistem. Bunu baz aldığımızda zaten bizim o sistematikle 1,90 kuruş civarında halihazırda bir karımızın olması gerekiyor. Ülkemizin fiili durumundan dolayı şu an bunun konuşulmamasını da anlıyoruz lakin artık sıkıntının boyutu çok büyüdü. Bunun çözümü için uğraşıyoruz, dileriz gerekli adımlar atılır.