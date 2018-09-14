Fortnite Fall Skirmish Serisi Gelecek Hafta Başlayacak

Epic Games, 10 milyon dolarlık ödüllere ev sahipliği yapacağı Fortnite Fall Skirmish serisini gelecek hafta yayınlayacağını duyurdu.

Fornite'ın Summer Skirmish serisi, geçtiğimiz günlerde Seattle'da düzenlenen PAX West'te son bulmuştu. Oyunun geliştiricisi Epic Games, şimdi de bu serinin devamını yayınlamaya hazırlanıyor. Şirketin planladığı Fall Skirmish adlı bu seri, altı haftalık turnuva sürecinde kazanılabilecek 10 milyon dolarlık ödüle ev sahipliği yapacak.

Fall Skirmish serisini hakkında genel bilgiler veren bir blog gönderisinde, Epic Games'in bu seriyi gelecek hafta yayınlayacağı ve serinin 26-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Twitchcon'da sona ereceği duyurusu yapıldı.

Epic, Fall Skirmish serisinde rekabetçi ve eğlence formatlarını bir araya getirerek ile yeni bir yola giriyor. Oyuncular, seride yalnız oynamak yerine takımlar halinde yer alacaklar ve hem rekabetçi hem de eğlence formatlarında puan kazanacaklar.

Fortnite Fall Skirmish, hafta boyunca white-knuchle ATK yarışları, golf turları, mini oyunlar ve daha fazlasına ev sahipliği yapacak. Hafta sonunda ise Summer Skirmish'e benzer rekabetçi bir oyun oynanacak.

Summer Skirmish serisi boyunca 500'den fazla topluluk üyesi nakit para ile ödüllendirildi. Epic Games, Fall Skirmish'te bu rakamı daha da ileri taşımayı düşünüyor gibi. Bu yeni seri hakkındaki detaylar yakında açıklanacak. Serinin finali hakkında ise Twitchcon 2018 etkinliğine kısa bir süre kala bilgi verilmesi bekleniyor.

Epic, Ekim ayının sonuna doğru Showdown Royale modunu da Fortnite'a geri getirecek. Bu sayede oyuncular performanslarına göre ödüller kazanacakları yüksek yetenekler gerektiren oyunlarda yer alabilecekler. Profesyonel bir Fortnite olduğunuzu düşünüyorsanız, ekim ayında Showndon Royale'de şansınızı denemelisiniz.