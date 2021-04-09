Apple ile Epic Games arasındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyetine bir takım yeni belgeler sunan Epic Games, Apple'ın haksız iş uygulamaları yaptığını savundu. Ancak bu savunmanın iMessage üzerinden yapılması, şirketi komik duruma düşürdü.

Video oyun şirketi Epic Games ile Apple'ın arasının bir süredir açık olduğu, sektörü yakından takip eden herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ancak yine de kısa bir özet geçmek gerekirse Epic Games, App Store üzerinden yayınlanan Fortnite Mobile'a uygulama içi satım alımlar ekleyerek Apple'ın ödeme sistemini bypass etmiş, Apple'ın aldığı komisyonu ortadan kaldırmıştı. Apple da bunun App Store uygulama yayınlama politikalarına aykırı olduğunu ifade ederek, Fortnite Mobile'ı App Store'dan kaldırmıştı. Buna karşı gelen Epic Games ise soluğu yargıda alarak, Apple ile davalık oldu.

Mahkeme kapsamında yaşanan son bir gelişme, Epic Games'in Apple'la ilgili ilginç bir suçlamada bulunduğunu ortaya koyuyor. Mahkeme heyetine sunulan son evraklar, Apple'ın iMessage uygulamasını tekelleştirmek amacıyla Android ekosistemine sunmadığını, bunun da Apple'ın yaptığı haksız iş uygulamalarından bir tanesinin en net göstergesi olduğunu iddia ediyor. Açıkçası Epic Games'in iddiaları, pek de mahkeme heyetini etkileyecek türden değil. Ayrıca bu iddiaların, Epic Games'i komik duruma düşürdüğünü de söyleyebiliriz.

Epic Games: Apple, iMessage'ı Android ekosistemine bilerek sunmuyor

Epic Games, mahkeme heyetine sunduğu evraklarda Apple'ın daha önceki yıllarda aldığı bazı kararlara ve yaptığı açıklamalara değiniyor. Bu açıklamaların Apple'ın iMessage uygulamasını bilinçli olarak Android ekosistemine sunmadığını söylüyor. Yalnız, Apple'ın böyle bir şey yapma zorunluluğu olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Peki Epic Games, Apple'ın ne gibi açıklamalarından ve hamlelerinden bahsediyor?

Epic Games'e göre Apple yöneticilerinden bir tanesi olan Eddy Cue, iOS'un çapraz platform desteğine sahip olan bir iMessage geliştirebileceğini ifade ediyor. Ancak 2013 yılında bu karardan tamamen vazgeçiliyor. Bunun nedeni ise başka bir Apple yöneticisi olan Craig Federighi'nin düşünceleri. Federighi, iMessage'ın Android sürümünün Apple kullanan ailelerde bölünmeye yol açacağını, özellikle de çocuklara uygun fiyatlı Android telefonlar alacağını ileri sürerek, iMessage'ın Android sürümünün Apple'a zarar vereceğini savunuyor. App Store yöneticisi Phil Schiller de Federighi'ye katılıyor ve böyle bir şeyin Apple'a faydadan çok zarar vereceğini söylüyor. 2016 yılına gelindiğinde ise eski bir Apple çalışanı, Apple ekosisteminin kilit noktalarından bir tanesinin iMessage olduğunu ifade ediyor.

Şunu kabul etmek gerek ki Apple, bugün istediği takdirde iMessage'ı çapraz platform desteği ekleyip, kendi mesajlaşma uygulamasını Android kullanıcılarının da hizmetine sunabilir. Ancak Apple da dahil olmak üzere herkes, bunun tamamen stratejik bir karar olduğunu düşünüyor. Ayrıca dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir yasa, Apple'a ya da diğer geliştiricilere böyle bir zorunluluk sunmuyor. Bu yüzden Apple'ın, iMessage'ı hiçbir zaman Android kullanıcılarına sunmayacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.