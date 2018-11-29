Epic Games ile Nvidia Arasında Yeni İş Birliği

Fortnite ve Nvidia, 2.000 V-Bucks ve Fortnite karşı atak setini içinde bulunduran bir paket için bir araya geldi. Paket sınırlı bir süre için satılacak.

Fortnite hayranlarını sevinçten havaya uçuracak haber bugün geldi. Nvidia ile ortak çalışan Fortnite, oyunun hayranlarını memnun edecek bir paketi bugün tanıttı. Paket, Nvidia GeForce GTX 1060, 1070 veya 1070 Ti satın alan kullanıcılar ve bu ekran kartlarıyla gelen masaüstü veya dizüstü bilgisayar satın alanlar için geçerli olacak. Fortnite GeForce GTX paketi, bugünden itibaren 29 Ocak 2019'a kadar satışta kalacak. Daha önce de Fortnite, PS4, Nintendo Switch, Xbox One ve Samsung Galaxy Note 9 için benzer paketler sunmuştu.

Fortnite GeForce GTX Paketi'nin içeriği şöyle:

Rare Reflect Outfit

Response Unit Back Bling

Uncommon Pivot Glider

Angular Axe Pickaxe gear

2.000 V-bucks

Fortnite GeForce GTX Paketi'nin hedef kitlesinin, 9 serisi kartlarını Nvidia ile yenilememiş oyuncular olduğu açıklandı. Nvidia, ekran kartlarının yenilenmesinin performansa olumlu yansıdığını bildirdi. Örneğin GeForce GTX 960 modelinin GeForce GTX 1060 ile yenilenmesi sonucunda %74 oranında performans artışı gözleniyor. Benzer şekilde GeForce GTX 970 modelinin GeForce GTX 1070 ile yenilenmesi sonucunda %60 performans iyleşmesi gözlemleniyor. Fortnite gibi neredeyse her bilgisayarda stabil olarak çalışan bir oyun için donanım iyileştirmesi yapmanın ne kadar mantıklı olduğu size kalmış.

Nvidia cephesinden başka bir haber de Battlefield V'ten. Battlefield V ise Nvidia'nın yeni nesil GeForce RTX kartları ile birlikte geliyor. Nvidia'nın sitesindeki yüksek fiyatlı GeForce RTX ürünlerinin satılmama ihtimali, firmayı da tedirgin etmiş olmalı ki bazı kampanyalara başvurdu. Nvidia Ansel'i kullanarak görüntü alan ve onları sosyal medyada paylaşan Batterfield V oyuncularına bazı ödüller verilecek. Ödüller ise şöyle sıralanıyor: