Steam Sonbahar İndirimi Başladı: İndirime Giren 10 Oyun

Steam'in her sene düzenlediği Sonbahar İndirimi bugün itibarıyla başladı. 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak indirim sezonunda binlerce oyun indirime girdi. Bizler de sizlere bu oyunlar arasında sağlam indirime girmiş 10 oyunu listeledik.

Steam'in her sene düzenli olarak yaptığı indirimler, ülkemiz dahil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. PC oyun endüstrisinin küllerinden doğmasını sağlayan Steam, bugün Türkiye saatiyle 21.00'da başlayan Sonbahar İndirimi'ni duyurdu. 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında devam edecek indirimlerde binlerce oyun ve DLC indirime girmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı İndirimi yapan Steam, o indiriminde daha çok korku temalı oyunların fiyatlarını düşürmüştü. Milyonlarca oyuncu ise Sonbahar İndirimi'ni beklemeye karar vermişti. Nihayetinde oyuncuların beklentileri gerçek oldu ve Steam Sonbahar İndirimi geldi çattı.

Bizler de sizlere Steam Sonbahar İndirimi'nin ilk gününde sağlam indirime girmiş 10 oyunu derleyeceğiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde yeni listelerimizle de karşınızda olacağız. Hazırsanız listemize başlayalım:

Steam Sonbahar İndirimi'nde kaçırılmaması gereken 10 oyun

Normal fiyatı: 67 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 13,40 TL

Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL

Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL

Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL

Normal fiyatı: 218 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 54,50 TL

Normal fiyatı: 114,99 TL - İndirim oranı: %60 - İndirimli fiyatı: 45,99 TL

Normal fiyatı: 74,99 TL - İndirim oranı: %70 - İndirimli fiyatı: 22,49 TL

Normal fiyatı: 259 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 85,47 TL

Normal fiyatı: 77 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 15,40 TL

Normal fiyatı: 135 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 44,55 TL