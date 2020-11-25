Steam Sonbahar İndirimi Başladı: İndirime Giren 10 Oyun

Steam'in her sene düzenli olarak yaptığı indirimler, ülkemiz dahil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. PC oyun endüstrisinin küllerinden doğmasını sağlayan Steam, bugün Türkiye saatiyle 21.00'da başlayan Sonbahar İndirimi'ni duyurdu. 25 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında devam edecek indirimlerde binlerce oyun ve DLC indirime girmiş durumda.
Geçtiğimiz günlerde Cadılar Bayramı İndirimi yapan Steam, o indiriminde daha çok korku temalı oyunların fiyatlarını düşürmüştü. Milyonlarca oyuncu ise Sonbahar İndirimi'ni beklemeye karar vermişti. Nihayetinde oyuncuların beklentileri gerçek oldu ve Steam Sonbahar İndirimi geldi çattı.
Bizler de sizlere Steam Sonbahar İndirimi'nin ilk gününde sağlam indirime girmiş 10 oyunu derleyeceğiz. Ayrıca önümüzdeki günlerde yeni listelerimizle de karşınızda olacağız. Hazırsanız listemize başlayalım:
Steam Sonbahar İndirimi'nde kaçırılmaması gereken 10 oyun
Middle Earth: Shadow of War
Normal fiyatı: 67 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 13,40 TL
Far Cry 5
Normal fiyatı: 269 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 53,80 TL
Titanfall 2
Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL
DOOM Eternal
Normal fiyatı: 199 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 65,67 TL
Dark Souls III Deluxe Edition
Normal fiyatı: 218 TL - İndirim oranı: %75 - İndirimli fiyatı: 54,50 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Normal fiyatı: 114,99 TL - İndirim oranı: %60 - İndirimli fiyatı: 45,99 TL
The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition
Normal fiyatı: 74,99 TL - İndirim oranı: %70 - İndirimli fiyatı: 22,49 TL
Resident Evil 3
Normal fiyatı: 259 TL - İndirim oranı: %67 - İndirimli fiyatı: 85,47 TL
ARK Survival Evolved
Normal fiyatı: 77 TL - İndirim oranı: %80 - İndirimli fiyatı: 15,40 TL
Tom Clancy's Rainbow Six Siege