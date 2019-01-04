  • Epic Games'in Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games Store, Hangi Oyunun Ücretsiz Olacağını Açıkladı

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Epic Games Store, Hangi Oyunun Ücretsiz Olacağını Açıkladı
Epic Games, gelecek haftadan itibaren What Remains of Edith Finch'i ücretsiz olarak oyunculara sunacak.

Steam'e rakip bir platform olarak ortaya çıkan Epic Games Store, oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Daha önce Subnautica ve Super Meat Boy gibi keyifli oyunlarla oyuncuların karşısına çıkan Epic Games, bu kez de oldukça dokunaklı bir macera oyunu olan What Remains of Edith Finch'i ücretsiz dağıtacak.

What Remains of Edith Finch için bir yürüme simülasyonu dememiz yanlış olmayacaktır. Özellikle 2017 yılına adeta damga vuran, daha az oyun mekaniği ile daha güçlü bir hikaye anlatımı sunmayı hedefleyen bu oyun türünün çok fazla seveni var. Eğer oyunu daha önce duymadıysanız aşağıdaki videodan oynanış videosunu izleyebilirsiniz:

Edith Pinch de tıpkı diğer Epic Games Store oyunları gibi bir kez kütüphaneye eklendiğinde sizin oluyor. Elbette kampanya süresinde oyunu hesabınıza eklemeyi unutmamanız lazım. Edith Finch ücretsiz olduğunda sizinle paylaşıyor olacağız.
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Kaynak : https://www.pcgamer.com/what-remains-of-edith-finch-will-be-free-on-the-epic-games-store-next-week/
Etiketler: steam, epic games store
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