Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendi ürettiği "kokteyl antikor" ile COVID-19'u 72 saatte yendiğini iddia etti. Bu açıklamaların ardından da sosyal medyada birbirinden komik paylaşımlar geldi.

Geçen sene 23 Nisan'da COVID-19 aşısı tanıtacağı iddialarıyla gündem olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, şimdi de sosyal medyada gündem olan açıklamalarda bulundu. Koronavirüse yakalandığını söyleyen Ovalı, akciğerlerine inen virüsü 72 saatte kendi ürettiği kokteyl antikorla yok ettiğini söyledi.

"Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu"

Sağlık Bakanlığı'nın ürettikleri ilaca ruhsat vermediğini söyleyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben koronavirüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutulduğu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm" dedi.

Ovalı'nın açıklamasının ardından sosyal medyada yapılan yorumlar

Ercüment Ovalı'nın yaptığı açıklama sosyal medyada da gündem oldu. Sizlere Ovalı'nın kokteyline istinaden yapılan birbirinden komik sosyal medya paylaşımlarıyla baş başa bırakıyoruz: