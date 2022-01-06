2022 Kainat Güzeli'nden Sosyal Medya Eleştirilerine Yanıt

Irak'ta düzenlenen 2022 Erkekler Kainat Güzeli Yarışması'nı Kerküklü spor hekimi Darya Kamil kazandı. Sosyal medyada gündem olan ve birçok insan tarafından eleştirilen Kamil, hakkındaki yapılan yorumlara yanıt vererek eleştirileri umursamadığını ifade etti.

2022 Erkekler Kâinat Güzeli Yarışması Irak’ta düzenlendi. ‘Mr. Intercontinental’ ismi verilen bu yarışmaya 15 ülkeden birçok erkek katılım sağladı. Kerküklü spor hekimi ve vücut geliştirme sporcusu olan Darya Kamil ise bu yarışmada birinci olarak ‘2022 Erkekler Kâinat Güzeli’ unvanına sahip oldu.

Hekimlik mesleğinin yanı sıra Kerkük Spor Hekimliği Birliği’nin başkanlığını da yürüten Kamil’in yarışmayı kazanması sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok insan yarışma sonuçlarını hakkında paylaşımlar yaparak Kamil’i eleştirdi. ‘Peki, bundan kâinatın haberi var mı?’ gibi yorumlara maruz kalan Kamil, gelen eleştiriler ile ilgili konuştu.

‘Söylenilenler hiç umurumda değil’

Arif Hür isimli bir gazeteciye konuşan 2022 Kâinat Güzeli, kendisini eleştirenleri umursamadığını ifade ederek gelen yorumlara ‘gülerek’ karşılık verdiğini aktardı: “Kendini bilmez insanların hakkımda dedikleri şeyler hiç umurumda değil. ‘Torpil’ gibi ibareler kullananlara da sadece gülüyorum.”

Kamil bunlara ek olarak küçüklüğünden beri disiplin içinde çalıştığını, birinciliğe layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ve kıskançlık yapmanın hiçbir anlam ifade etmediğini de sözlerine ekledi. 2022 Erkekler Kâinat Güzeli ayrıca; gençlerin alkol ve uyuşturucudan uzak durması için çaba gösterdiğini, spor konusunda iz bırakan ve Arap dünyasında bulunan gençlere örnek olan bir insan olmak istediğini kaydetti.

İşte Darya Kamil’in Kâinat Güzeli seçilmesine sosyal medyadan gelen bazı tepkiler