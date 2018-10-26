Türk Pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, hem MÜYOBİR'den telif ücretlerini eleştirdi hem de YouTube'dan kazandığı para karşısında şaşırdığını söyledi.

Popüler Müzik Sanatı Vakfı’nın (POPSAV) kurucusu ve başkanı Erol Evgin, geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda konuyu masaya yatırdı. Toplantı sonrasında Erol Evgin'den önemli açıklamalar geldi.

POPSAV, Müzik Yorumcuları Meslekler Birliği (MÜYOBİR) kaynaklı yaşanan aksaklıklara ve bu sorunların düzeltilmesine yönelik Baltalimanı’ndaki Portaxe'de bir araya geldi. Yaptığı basın açıklamasında MÜYOBİR'in sanatçılara ödenmesi gereken telifler konusunda adil davranmadığına değinen Evgin, şöyle konuştu:

"Altın Düetler albümümde Sıla ile güzel bir çalışmaya imza attık. Bu albümün sadece YouTube geliri benim bugüne kadar meslek yaşamımda elde ettiğim en büyük gelirdi. Rakamı telaffuz etmeyeceğim. Fakat böyle çok sevilen albümden bana MÜYORBİR’den gelen gelir biri 10 bin TL, biri de 12 bin TL olmak üzere toplamda 22 bin TL oldu. Bu çok enteresandır."

Altın Düetler” albümünde Sıla ile birlikte “Ateşle Oynama” şarkısını seslendiren Erol Evgin'in bu klibi, 2016 yılında YouTube'dan yayınlanmıştı. Şu an yaklaşık 122 milyon izlenmesi olan klibin Erol Evgin'e hatrı sayılır bir para bıraktığı kesin. Ülkemizde sanatçıların YouTube ve telif yönetimi işini profesyonel ellere bırakmak veya kendileri yürütmek yerine şirketlerle anlaşmaları onlara ciddi bir maddi kayıp olarak dönüyor.