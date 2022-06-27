Erzincan'daki Altın Madeninin Faaliyetleri Durduruldu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Erzincan'da siyanür sızıntısına yol açan altın madeninin faaliyetlerinin durdurulduğu açıklandı. Altın madeni işletmecisine daha önce en üst sınırdan milyonlarca TL'lik ceza verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan bir altın madeninin siyanür borularının patladığı ortaya çıkmıştı. Olay sonucunda tonlarca siyanür Fırat Nehri’ne akarken altın madenini işleten firmaya da 16 milyon 441 bin TL para cezası kesilmişti. Olaya ilişkin incelemeler cezanın ardından da sürüyorken bugün, yeni bir haber daha geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, paylaştığı son açıklamasında “İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir.” İfadeleri yer aldı. Bakanlık, böylelikle söz konusu altın madeninin faaliyetlerini durdurdu.

Analiz çalışmaları sürüyor:

Bakanlık, söz konusu sızıntının tespitinin ardından yapılan acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığını tespit edecek. Bu kapsamdan Çevre Laboratuvarı, alınan 27 adet numunenin analizlerini sürdürüyor.

Altın madeni işletmecisi Anagold Madencilik’in paylaştığı açıklama:

Anagold Madencilik, daha önce paylaştığı açıklamada “Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kilogramdır.” demiş ve siyanürün Fırat Nehri’ne aktığı iddialarını yalanlamıştı. Açıklama şu şekildeydi:

“21 Haziran günü maden operasyon sahasında seyreltilmiş siyanür içeren bir solüsyon döküntüsü meydana gelmiştir. Döküntü, hızlı bir şekilde temizlenmiş ve bu olay derhal Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirilmiştir. Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kilogramdır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri'ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır.

Atmosfere siyanür deşarjı yoktur. Siyanürle işlem yapılmayan otoklavlardan gerçekleşen emisyonun, mevzuata uygun olup olmadığının teyit edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen akredite laboratuvarlar tarafından ölçümler yapılmakta ve sonuçlar aynı Bakanlık tarafından incelenip onaylanmaktadır.

Anagol, devletten sonra bölgedeki en büyük işveren ve yatırımcı olup, ilgili mevzuat ve uluslarası standartlara tamamen uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceğini taahhüt ederek, Türkiye ekonomisine ve yerel ekonomiye değer katmaya devam edecektir."