Bakan Karaismailoğlu: eSIM Uygulaması 2021'de Başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan, bir süredir gündemde olan eSIM teknolojisiyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Yazılı bir açıklama yapan bakan, eSIM uygulamasına 2021 yılında geçileceğini söyledi. Karaismailoğlu'na göre bu teknolojiyle vatandaşların hayatı epeyce kolaylaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha çok akıllı telefonlarda kullanılan SIM kartları ortadan kaldıracak eSIM teknolojisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalarda e-SIM teknolojisini kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştiren ilk ülkelerden bir tanesinin Türkiye olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, eSIM kullanımına 2021 yılı içinde geçileceğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarına göre Türkiye'deki eSIM hizmeti, BTK ile iş birliği yapmakta olan yerli ve milli şirketler tarafından, sıfırdan geliştirildi. Bu teknolojiyle birlikte fiziksel SIM kartlarına duyulan ihtiyacın tümüyle ortadan kalkacağını söyleyen bakan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen eSIM ile vatandaşın hayatının kolaylaşacağını ifade etti.

eSIM sayesinde süreç maliyetleri de azalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamalara göre eSIM teknolojisi, sadece vatandaşların günlük yaşamlarını etkilemeyecek. M2M/IoT cihazlarda da kullanılabilecek olan teknoloji, pek çok sektörü de doğrudan etkileyecek. Bu teknolojinin devreye girmesiyle birlikte karşılaşılacak faydalara da değinen Karaismailoğlu; bakım, erişim, lojistik ve stoklama gibi süreçlerdeki maliyetlerin de eSIM sayesinde ortadan kalkmış olacağını ifade ediyor.