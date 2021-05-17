Eski bir Apple çalışanı olan Christopher Stringer tarafından kurulan Syng, ilk ürünü "Cell Alpha" isimli kablosuz hoparlörünü duyurdu. Üç boyutlu ses üretme özelliğine sahip kablosuz hoparlör, fiyatıyla onlarca kez daha düşünmeye itiyor.

22 yıl boyunca Apple'da çalışan ve 2017 yılında şirketteki görevini bırakan Christopher Stringer, kurduğu Syng isimli şirketin ilk ürünü olan "Cell Alpha"yı duyurdu. Ses teknolojileri üzerine çalışan şirketin ilk ürünü, temelinde kablosuz hoparlör gibi olsa da alıştığımız ürünlerden oldukça farklı. Ayrıca, Cell Alpha'nın fiyatı da bugüne kadar gördüğümüz kablosuz hoparlörlere kıyasla çok yüksek.

Cell Alpha'nın en önemli özelliği, sesi 3 boyutlu hale getiriyor oluşu. Apple'ın AirPods Pro modelinde de bir benzeri bulunan ve kulakların hem farklı ses duymasını sağlayan hem de hareket edildiği durumda sesin durumunu değiştirebilen bu teknoloji, Cell Alpha'yla birlikte kullanılabilen bir mobil uygulama ile kontrol edilebiliyor ve kullanıcılara, gerçekten de farklı bir deneyim sunuyor. Ancak ürünün fiyatı, insanları defalarca düşünmeye itiyor.

Karşınızda 3 boyutlu ses üreten kablosuz hoparlör Cell Alpha

Syng'in ilk ürünü, Wired editörlerinden Steven Levy tarafından test edildi. Deneyimlerini okurlarıyla paylaşan Levy, ürünün piyasadaki üst düzey kablosuz hoparlörlerden çok daha kaliteli ses ürettiğini söylüyor. Oluşturduğu inceleme içeriğinde Christopher Stringer ile de konuşan Levy, eski Apple çalışanının ürünle ilgili düşüncelerinden de bahsediyor.

Stringer'a göre Cell Alpha gibi bir ürünün olması gerekiyordu. Bir konser salonunda olma deneyiminin her zaman mümkün olması gerektiğini söyleyen şirket kurucusu, Cell Alpha ile evlerde de konserdeymiş gibi hissedilebileceğini ifade ediyor. Bu arada, yalnızca bu ürünle yetinmeyeceklerinden bahseden Stringer, Syng'in önümüzdeki dönemlerde tüm tüketicilere hitap eden bir şirket haline geleceğini söylüyor.

Syng, piyasaya sürdüğü ilk ürünü olan Cell Alpha'yı iki farklı seçenek halinde satıyor. Bu seçenekler arasındaki tek fark ise hoparlörü ayakta tutan standın yüksekliği. Bu bağlamda, Cell Alpha'yı standart boyuttaki standıyla almak isteyen bir tüketici, şirkete 1.800 dolar ödeme yapmak durumunda kalıyor. Daha uzun standı tercih eden tüketicilerin ödemesi gereken tutar ise 1.970 dolar olarak açıklandı.