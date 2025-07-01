Eski bir GTA geliştiricisi, günümüzde oyunların ilk gün yamasına fazlasıyla bağlı kaldığını ve bunun beraberinde getirdiği stresin sonuçlarına değindi.

Eskiden bir oyun çıkar çıkmaz kutudan ne çıkarsa o oynanırdı. Günümüzde ise neredeyse her yeni oyun, ilk gün yamasıyla geliyor. Bu da geliştiricilere sorunları son dakikada düzeltme fırsatı veriyor ama eski bir Rockstar çalışanı, bu durumun sanıldığı kadar rahatlatıcı bir durum olmadığını söylüyor.

GTA serisinin geliştiricilerinden Obbe Vermeij, 2009’a kadar Rockstar’da direktör olarak çalışmıştı. GTA 3, Vice City, San Andreas ve GTA 4 gibi efsane yapımlarda imzası olan isim, bir takipçisinin PS2 döneminde oyunları hatasız teslim etmenin daha stresli olup olmadığını sorması üzerine Obbe Vermeij ilginç bir yanıt verdi: “Bence bugün her şey daha stresli.”

"Geliştiriciler her şeyi ilk gün yamasına bırakıyor."

Obbe Vermeij bu düşüncesinin sebebini ise şöyle açıklıyor: “Çıkış tarihi yaklaşırken ‘ilk gün yamasıyla her şeyi toparlayabilir miyiz?’ diye düşünmek insanı geriyor. Asıl mesele hata düzeltmeleri için yeterince zaman ayırmak.”

Bu bakış açısı esasında günümüz oyun dünyasının baskılarını güzel özetliyor. Oyunu çıkarmakla iş bitmiyor çünkü geliştiriciler ilk güncellemesi yüzünden her şeyi son dakikaya bırakmaya başladı, bu da oyunun çıkış sürecinin sonrasında da en az öncesi kadar yoğun geçmesine yol açıyor.

Bildiğiniz üzere Rockstar’ın merakla beklenen oyunu GTA 6, 26 Mayıs 2026’ya ertelendi. Şirket bu ertelemeyle ilgili özür dilerken, “Beklediğiniz kaliteyi sunmak için bu zamana ihtiyacımız var” demişti. Umarız bu ekstra süre, hem oyunculara sorunsuz bir deneyim, hem de geliştiricilere daha az stresli bir çıkış süreci getirir.