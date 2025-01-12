Eski Telefonlarda Yer Alan Bu Harfler Tam Olarak Ne İşe Yarıyordu, Neden Koyuyorlardı?

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Eski telefonlarda yer alan harfler ne işe yarıyordu? Amacı neydi? Gelin biraz geçmişe dönüp inceleyelim.

Eski, kablolu telefonları hatırlarsınız. Üzerinde bulunan rakamlara da bir de harfler eşlik ediyordu.

Peki bu harflerin telefonun üzerinde bulunma sebebi neydi, tam olarak ne işe yarıyordu? 

Bu harflerin en temel amacı, telefon numaralarının daha kolay hatırlanmasını sağlamaktı. 

eski telefon

İnsanların henüz numaraları kaydedebileceği dijital bir rehberi olmadığından bazı işletmeler, telefon numaralarını hatırlanması kolay kelimelere veya isimlere kodlayabiliyordu. Mesela bir otelin numarası 46835 yani 'HOTEL' şeklinde tanımlanabilirdi.  Bu sistem de 'Alfanümerik Telefon Numarası Sistemi' olarak adlandırılırdı.

Bu alışkanlık, pazarlama açısından da büyük bir avantaj sağlıyordu.

eski telefon

Çünkü bir işletmenin numarası kolay hatırlanabildiği gibi, marka bilinirliği de yükseliyordu. Radyo, gazete ve televizyon reklamlarında uzun numaralar yerine basit ve anlamlı kelimeler daha çok dikkat çekiyordu

Bahsettiğimiz tüm bu süreç 1960’lı yıllarda sona erdi. 

Telefon sistemleri otomatikleştikçe bir standart oturmaya başladı. Her ülke, uluslararası iletişimi kolaylaştırmak için sayısal telefon numaraları kullanmaya yöneldi. Telefon hatlarının ve kullanıcıların sayısının hızla artması da sadece rakamların kullanılmasına geçişte çok etkili oldu. 

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