ESL ve Intel, e-Spor'a 100 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Son yıllarda oldukça büyük bir gelişme kateden e-Spor'a Intel ve ESL'den oldukça büyük bir destek geliyor.

E-Spor müsabakalarının düzenlenmesinde rol alan Electronic Sports League (e-Spor Birliği - ESL) ve Intel, bu hafta içerisinde yaptığı bir açıklama ile "Yenilikçi teknoloji, turnuvalar ve etkinlikler aracılığıyla e-Spor'ların geleceğini parlatmak." amacı ile 2021 yılına kadar toplamda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapacaklarını duyurdular.

Tarihin en büyük e-Spor ortaklığı olarak adlandırılan Intel ve ESL ortaklığı; 100 milyon doların oldukça büyük bir para olduğunu ancak e-Spor sektörünün milyar dolarlık bir endüstri olma yolundaki inançlarının tam olduğunu belirterek, yapacakları yatırımı -ileride sektörü domine ederek- kat kat alacaklarını ifade ettiler.

Gerçekleştirilen ortaklık, Intel ve ESL'nin ilk ortaklığı değil zirâ iki şirket de 2006 yılından itibaren; CS:GO ve Dota 2 turnuvalarında beraber çalışıyorlardı. Önümüzdeki turnuvalarda -ESL için oldukça başarılı bir reklam olacaktır- kullanılacak bilgisayarlarda i9 işlemcilerin yer alacak olması ise turnuvaları ayrı bir özel kılacaktır.