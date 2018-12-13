  • ESL ve Intel, e-Spor'a 100 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

ESL ve Intel, e-Spor'a 100 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

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Son yıllarda oldukça büyük bir gelişme kateden e-Spor'a Intel ve ESL'den oldukça büyük bir destek geliyor.

E-Spor müsabakalarının düzenlenmesinde rol alan Electronic Sports League (e-Spor Birliği - ESL) ve Intel, bu hafta içerisinde yaptığı bir açıklama ile "Yenilikçi teknoloji, turnuvalar ve etkinlikler aracılığıyla e-Spor'ların geleceğini parlatmak." amacı ile 2021 yılına kadar toplamda 100 milyon dolardan fazla yatırım yapacaklarını duyurdular.
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Tarihin en büyük e-Spor ortaklığı olarak adlandırılan Intel ve ESL ortaklığı; 100 milyon doların oldukça büyük bir para olduğunu ancak e-Spor sektörünün milyar dolarlık bir endüstri olma yolundaki inançlarının tam olduğunu belirterek, yapacakları yatırımı -ileride sektörü domine ederek- kat kat alacaklarını ifade ettiler.
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Gerçekleştirilen ortaklık, Intel ve ESL'nin ilk ortaklığı değil zirâ iki şirket de 2006 yılından itibaren; CS:GO ve Dota 2 turnuvalarında beraber çalışıyorlardı. Önümüzdeki turnuvalarda -ESL için oldukça başarılı bir reklam olacaktır- kullanılacak bilgisayarlarda i9 işlemcilerin yer alacak olması ise turnuvaları ayrı bir özel kılacaktır.

Kaynak : https://www.tomshardware.com/news/intel-esl-invest-100-million-esports,38240.html
Etiketler: intel, e-spor, esl
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