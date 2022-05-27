Dünyada en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu türü olan esrar, bitkisel ve masum gibi görünerek kişinin kanına giriyor ve hem insan vücudunda hem de beyninde bazıları geçici, bazıları kalıcı sayısız hasar bırakıyor. Gelin esrar kullanmanın insan sağlığına ve sosyal hayatına bıraktığı olumsuz etkilere yakından bakalım.

Sayısız farklı adı olsa da sonuçta yasa dışı bir uyuşturucu olan esrar, kenevir bitkisinin kurutulmuş çiçeği, yaprakları, tohumu ve dallarıdır. Bazı ülkelerde kullanımı yasal olsa da Amerika Birleşik Devletleri’nin önemli eyaletleri başta olmak üzere dünyanın büyük bir bölümünde yasa dışı bir uyuşturucu madde olarak kabul edilir. Bitkisel olması ona masum bir maske kazandırsa da maskeyi kaldırınca ortaya çıkanlar gerçekten tüyler ürpertici.

Ülkemizde de yasa dışı bir uyuşturucu olarak kabul edilen esrarın yetiştirilmesi, satışı ve kullanımı suçtur. Yasal sınırları bir kenara bıraksak bile esrar kullanımının vücuda ve beyne yaptıkları gerçekten rahatsız edici. İnsan sağlığına ve sosyal hayatına bıraktığı olumsuz etkiler, kalıcı ve geçici hasarlar olarak kendini gösteriyor. Gelin esrar kullanımının farklı alanlardaki zararlarına yakından bakalım.

Esrar kullanımının zararlı etkileri:

Bağımlılık: Kurtulması en zor alışkanlık

Marihuana kullanım bozukluğu olarak adlandırılan esrar bağımlılığı, esrar kullanan 10 kişiden 3’ünde görülüyor. Esrar kullananların %10’u bu bağımlılığı taşıyor. Erken gençlik döneminde ya da ergenlikte esrar kullananların bağımlı olma olasılığı çok yüksek. Önce bir hevesle ve merakla başlayan esrar kullanımı, kısa süre içinde tam anlamıyla bir bağımlılığa dönüşüyor ve kişi kullandığı miktarı giderek arttırıyor.

Beyin sağlığı: Bağımlılar bitkisel hayata girmiş gibi yaşıyor

Esrar direkt olarak beynin hafıza, öğrenme, dikkat, karar verme, koordinasyon, duygu ve tepki bölümünü etkiliyor. Esrar kullanan kişinin beyninin bu bölümlerinin tamamı üzerinde ilk 24 saatte kısa süreli olarak olumsuz etki yaratıyor. Uzun vadeli kullanımda aynı bölümler üzerinde yaşanan olumsuz etki artıyor ve kişide zamanla kalıcı dikkat bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve hafıza kayıpları ortaya çıkıyor.

Kanser: Tedavi etmiyor, daha beter hale getiriyor

Esrar kullanımını yasallaştıran ülkelerin en büyük iddiası, esrarın kemoterapi gören kanser hastaları üzerindeki tedavi edici etkisidir ancak konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar, esrar kullanımının kanser hücreleri üzerinde herhangi bir olumlu etki bırakmadığını kanıtlıyor. Aksine akciğer ve solunum yolu kanserlerinde ve testis kanserlerinde tıpkı sigara gibi kanserli hücrelerin sayısını arttıran bir etkisi var.

Araç kullanımı: Tepki verme süresini yavaşlatarak kaza riskini arttırıyor

En düşük hızda seyahat ediyor olsanız bile araç kullanırken tüm dikkatinizin yolda olması gerektiğini en acemi sürücüler bile bilir. Peki esrar ne yapıyor? Tepki verme sürenizi yavaşlatıyor, karar verme becerinizi örtüyor, koordinasyonunuzu bozuyor ve algınızı dağıtıyor. Bir nevi bir bitki gibi direksiyonun başına geçtiğiniz zaman ne yaya görünce durabiliyor ne de hız kontrolü sağlayabiliyorsunuz ve sonuç olarak ufak bir hata bile ölümcül bir kaza neden oluyor. Alkollü araç sürmek gibi madde etkisi altında araç kullanmak da yasa dışıdır.

Kalp sağlığı: Kalp krizi ve felç riskini arttırıyor

Kişi, esrar dumanını içine çektiği anda kalp atış hızı artıyor ve kan basıncı yükseliyor. Bunlar iyi şeyler değil. Kalp atışının artması ve kan basıncının yükselmesi sonucunda kalp krizi ve felç riski artıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde kalp krizi ve felç geçiren kişilerin raporları incelediğinde büyük bölümünün, özellikler gençlerin, esrar kullandığı ortaya çıkıyor.

Akciğer sağlığı: Kanser, amfizem ve KOAH kaçınılmaz

Esrar genel olarak farklı yöntemler ile yakılır ve sigara gibi dumanı ciğere çekerek kullanılır. Esrar dumanı da tıpkı tütün dumanı gibi toksinlere, tahriş edici maddelere ve kanserojenlere sahiptir. Tüm bu maddeler akciğer dokularına zarar vererek küçük kan damarlarında yara ve hasar yaratır. Sonuçta akciğer kanseri, amfizem ve KOAH kaçınılmaz hastalıklar haline gelir.

Akıl sağlığı: Şizofreni ve halüsinasyon görmeye neden olur

Esrar kullanımı kısa vadede kişide kötü düşünceler oluşmasına, endişeye, paranoyaya ve duygu bozuklukluklarına neden olur. Uzun vadede ise geçici psikoz, şizofreni ve halüsinasyon görme ortaya çıkar. Özellikle erken gençlik ve ergenlikte esrar kullanan kişilerde şizofreni ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bazı uzmanlar sosyal anksiyete ve intihar düşünceleri ile esrar arasında da direkt bir bağlantı kurmuşlardır.

Ağrı kesici etkisi: İlaçlardan daha etkili değil

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı eyaletlerinde hastalara esrar kullanımın izninin verilmesinin nedeni, ağrı kesici etkisidir. Esrar gerçekten de hasarlı sinirler kaynaklı kronik ağrıları azaltmaktadır. Ancak aynı amaçla üretilen sayısız ilaç vardır. Yapılan çalışmalar, esrarın diğer ağrı kesici ilaçlardan çok daha etkili olduğunu ortaya koyan bir sonuç bulamamışlardır. Yani esrarın ağrı kesici olarak kullanılması yalnızca bir bağımlı bahanesidir.

Hamilelik: Doğacak çocuğun hayatını daha başlamadan bitiriyor

Duygusal bir tepki ile başlamak gerekirse insan olan, azıcık olsun aklı çalışan hiçbir kadın hamileyken alkol, sigara ya da esrar gibi bir uyuşturucu madde kullanmaz. Fetüsün hem beden hem de beyin sağlığının gelişmesini önlüyor. Düşük riskini arttırıyor. Doğan çocukların hayatları boyunca çekecekleri hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Emziren anneler de alkol, sigara ve esrar kullanmamalılar çünkü bu maddeler süt aracılığıyla direkt olarak bebeğe geçiyor.

Pasif içicilik: İçmiş kadar kötü

Tıpkı tütün dumanında olduğu gibi esrar dumanında da pasif içicilik kaynaklı yani bu dumana maruz kalma sonucu ortaya çıkan zararlar vardır. Yani ben içmiyorum ama içilen ortamda bulundum demek de en az içmek kadar zararlıdır. Etkiler hemen hemen aynı. Esrar kullanan bir kişi yukarıda saydığımız zararların tamamından etkileniyorsa esrar dumanına maruz kalan kişi de bu zararların %75’inden etkileniyor. Kendiniz esrar kullanmadığınız gibi yanınızda, özellikle bebeklerin ve çocukları yanında kulanılmasına da izin vermeyin.

Sonuç: Esrar zararsız mı?

Bu yazıda paylaştığımız tüm veriler ve bilgiler ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi CDC tarafından paylaşılmıştır ve yalnızca söz konusu zararların bir kısmıdır. Son yıllarda nedense pek çok popüler kültür öğesinde esrar kullanımının sanki zararsız ve havalı bir şey olduğundan bahsedilmesi gerçekten tüyler ürpertici. Esrar bir uyuşturucudur ve uzun vadede kişinin ölümüne neden olur.

Bitkisel olması ve sigaraya benzediği için masum görünmesi onun bir uyuşturucu olduğu gerçeğini değiştirmez. Yasa dışı olmasını bir kenara bıraktığımızda bile beden ve beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri tartışılmaz bir gerçek. Spor yapmanın, sağlıklı beslenmenin, kitap okumanın, kendinizi geliştirmenin uzun vadede bir duman solumaktan çok daha faydalı olacağını lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bağımlılık durumunda uzmanlardan yardım almaktan çekinmeyin.