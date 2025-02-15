Hayatınızda daha önce hiç üç ülkeye de açılan bir havaalanı gördünüz mü? Muhtemelen görmeniz de pek olası değil, çünkü Basel Euroairport, bu konuda bir istisnayı oluşturuyor.

İsviçre, Almanya ve Fransa’nın birleşim noktasında bulunan bu havalimanı, içerisinde üç çıkış kapısı barındırıyor. Hangi ülkeye giriş yapmak istiyorsanız, o kapıdan içeri girmeniz yeterli oluyor.

Dünya üzerinde tüm sınırları aşan bu havalimanı, nasıl oluyor da böyle üç ülkeye girişi serbest bir şekilde sağlayabiliyor?

EuroAirport, Fransa sınırlarında yer almasına rağmen aslında İsviçre’ye ait bir tesis.

Bu benzersiz havalimanını faaliyete geçiren, 1946'da üç ülke arasında imzalanmış bir anlaşmaydı. Böylece herhangi bir gümrük veya diğer sınır kısıtlaması olmadan her üç ülkeden de havalimanına erişim sağlanabilecekti.

Havalimanının inşaatına 8 Mart 1946'da başlanmış ve 8 Mayıs 1946'da 1.200 metrelik pistiyle geçici olarak hizmete açılmıştı. Daha sonra 4 Temmuz 1949'da Bern'de imzalanan Fransız-İsviçre antlaşmasıyla havalimanının ikili yönetimi resmiyet kazandı. Bu anlaşmalar sayesinde EuroAirport, üç ülkeye de hizmet veriyor ve hiçbir gümrük kısıtlaması bulunmuyor.

Havalimanının ismi aslında bu üçlü ilişkiden doğuyor: EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg.

Basel (İsviçre), Mulhouse (Fransa) ve Freiburg (Almanya), EuroAirport’un ana pazarlarını oluşturuyor. Havalimanından Basel’e 6 kilometre, Mulhouse’a 27 kilometre ve Freiburg’a ise 71 kilometre mesafe bulunuyor. Bu üç farklı ülkeye seyahat etmek isteyenler için ideal bir başlangıç noktasını oluşturuyor.

EuroAirport, sanılanın aksine küçük ama işlevsel bir havalimanı. İçinde Fransa, İsviçre ve Almanya otoriteleri de yer alıyor. Bu uluslararası yapının bir diğer özelliği, havalimanı içinde iki para birimi kullanılması. İsterseniz İsviçre frangı ile isterseniz de euro ile ödeme yapabiliyorsunuz.

Başlangıçta dar bir yapıya sahip olan havalimanı, zamanla genişleyerek bugünkü yapısını aldı.

İlk pistinin 1953’te 1.600 metreye uzatılmasından sonra, ikinci bir pist de 1972’de eklenerek önemli bir havalimanına dönüştü. 1987’de ise burası, EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg adını almış oldu.

Üç ülkeye de erişimin kolaylıkla sağlandığı bu uluslararası havalimanı, bugün yıllık olarak 9 milyondan fazla yolcuyu ağırlıyor. Eğer Avrupa gezisi planlıyorsanız, bu havaalanını kullanmayı unutmayın!

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