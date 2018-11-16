Airbnb’nin önümüzdeki sene ilk halka arzının gerçeklemesinden hemen önce, 1 milyar dolar gelir elde ettiği açıklandı.

Ev kiralama şirketi olan Airbnb, içinde bulunduğuz çeyrekte en yüksek gelirini elde ederek 1 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz şubat ayında finans memuru Laurence Tosi, Airbnb CEO'su ile tartışma yaşayarak şirketten ayrılmıştı. Şubat ayından bu yana şirket, finans memuru olmadan faaliyetlerine devam etti.

O zamandan beri, Airbnb Finansal Planlama ve Analiz Müdürü Ellie Mertz, ara dönem finans müdürü olarak görev yapıyor. CNBC'nin haberine göre Airbnb, büyüyerek yoluna devam ediyor. Üçüncü çeyrekte 1 milyar dolardan fazla gelir eden şirket, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutuyor.

ABD'nin San Francisco şehrinde kurulan kiralama şirketi Airbnb, müşterilerine 800 binin üzerinde kiralık mekan seçeneği sunuyor. Müşteri ile olan ilişkilere bir hayli önem verdiğini söyleyen şirket, her geçen ay çalışmalarıyla ilgili çeşitli güncellemeler sunmaya devam ediyor.