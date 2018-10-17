İnsanlar kendi evlerinin dışında yabancı bir evde kaldıkları zaman ister istemez tedirgin olurlar. "Ev ne derece güvenli? Evde herşeyi konuşmalı mıyım? Uygunsuz görüntülerimi kayda alacak gizli kameralar var mı?" gibi sorular sorup evi incelemeye başlarlar.

Kalacağınız evdeki gizli kameraları bulmanın ne yazık ki kesin bir yolu yok. Fakat yine de deneyebileceğiniz bir kaç adımı sizler için listeledik.

Bir El Feneri Kullanın

Yanınıza alacağınız bir el feneri veya telefonunuzun ışığı size yardımcı olabilir. Odadaki bütün ışıkları kapatın ve el fenerinizi açın. Gizli kameranın lensinden ışığın parlayıp parlamadığını kontrol edin. Bu yöntem sayesinde gölgede gizlenen kamera lenslerini tespit edebilirsiniz.

Tüm Çekmece Ve Dolapları Açın

Genellikle çoğu casus kameralar miniktir ve yer kaplamaz. Ama bazı lensi büyük kameralar az da olsa gözle görülebilir. Bu yüzden evdeki bütün çekmeceleri ve dolapları kontrol etmekte fayda var.

Etrafa Dikkatlice Bakın

Nadiren görülebilen bu cihazları bulmak için etraftaki değişik nesnelere odaklanın. Ne olduğunu bilmediğiniz bir parça mı var? Yoksa açıklayamayacağınız bir delik mi? Daha yakına gidin ve dikkatlice inceleyin.

İnternet Ağını Kontrol Edin

Eğer yerleştirilen kamera Wi-Fi ağını kullanıyorsa, bazen kameradan ana bilgisayara gönderilen veriler havada yakalanabilir. Bu verileri yakalamak için kullanabileceğiniz birtakım uygulamalar da mevcut.

Şunu unutmayın ki gizlenmiş kameraları bulmak gerçekten çok zor bir iştir ve bütün bu yöntemlerin garantisi yoktur. Ayrıca kullandığınız uygulamalar ve yazılımlar bu gizli kameralardan gelen sinyalleri yakalasa bile, kendi evinizde mi yoksa komşunun evinde mi olduklarını asla bilemezsiniz.