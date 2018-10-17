Kalacağınız evdeki gizli kameraları bulmanın ne yazık ki kesin bir yolu yok. Fakat yine de deneyebileceğiniz bir kaç adımı sizler için listeledik.
Bir El Feneri Kullanın
Yanınıza alacağınız bir el feneri veya telefonunuzun ışığı size yardımcı olabilir. Odadaki bütün ışıkları kapatın ve el fenerinizi açın. Gizli kameranın lensinden ışığın parlayıp parlamadığını kontrol edin. Bu yöntem sayesinde gölgede gizlenen kamera lenslerini tespit edebilirsiniz.
Tüm Çekmece Ve Dolapları Açın
Genellikle çoğu casus kameralar miniktir ve yer kaplamaz. Ama bazı lensi büyük kameralar az da olsa gözle görülebilir. Bu yüzden evdeki bütün çekmeceleri ve dolapları kontrol etmekte fayda var.
Etrafa Dikkatlice Bakın
Nadiren görülebilen bu cihazları bulmak için etraftaki değişik nesnelere odaklanın. Ne olduğunu bilmediğiniz bir parça mı var? Yoksa açıklayamayacağınız bir delik mi? Daha yakına gidin ve dikkatlice inceleyin.
İnternet Ağını Kontrol Edin
Eğer yerleştirilen kamera Wi-Fi ağını kullanıyorsa, bazen kameradan ana bilgisayara gönderilen veriler havada yakalanabilir. Bu verileri yakalamak için kullanabileceğiniz birtakım uygulamalar da mevcut.
Şunu unutmayın ki gizlenmiş kameraları bulmak gerçekten çok zor bir iştir ve bütün bu yöntemlerin garantisi yoktur. Ayrıca kullandığınız uygulamalar ve yazılımlar bu gizli kameralardan gelen sinyalleri yakalasa bile, kendi evinizde mi yoksa komşunun evinde mi olduklarını asla bilemezsiniz.