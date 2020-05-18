Apple’da mühendis olan Eric Geusz, yaptığı tasarımlar ile herkesi şaşırtıyor. Gelin bu tasarımlardan bazılarına daha yakından bakalım.

Günlük hayatta kullandığımız objeleri fütüristik uzay gemi tasarımlarıyla buluşturarak muhteşem bir projeye imza atan sanatçı ve yazılım mühendisi Eric Geusz, ortaya çıkardığı çalışmalarla gören herkesi kendine hayran bırakıyor. Büyük bir bilim kurgu ve fantastik içerik hayranı olan Apple mühendisi Eric Geusz, 1997 yılında izlediği Star Wars filminden beri LEGO'lardan uzay gemileri yapıyor.

Sabahları teknoloji devi Apple’da yazılım mühendisi olarak görev yapan Geusz, geceleriyse kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olan uzay gemisi tasarımlarını üretiyor. Çocukluğundan beri büyük bir Star Wars hayranı olduğunu ifade eden Apple mühendisi Geusz, LEGO oyuncaklarıyla uzay gemileri yaptığını ve hâlâ devam eden bu alışkanlığının hayal gücü ve yaratıcılığına büyük katkısı olduğunu söylüyor.

Sahip olduğu olağanüstü hayal gücü ve muazzam yaratıcılık becerisi sayesinde, patates soyacağından şişe açacağına, tırnak makasından çırpıcıya kadar birçok günlük eşyayı uzay gemileri, roketler ve uzay istasyonlarına dönüştüren Eric Geusz, ortaya çıkardığı bu muhteşem tasarımlarında Chris Foss, Ralph Mcquarrie, Moebius gibi harika bilim kurgu sanatçılarından ilham aldığını belirtiyor. Sanatçının çalışmalarını aşağıda sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte bu etkileyici çalışmalara bakalım.

Bu ilginç tasarımcının tasarımları hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Tasarımcıya ait daha fazla tasarımı görmek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.