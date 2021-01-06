Eve Online’da Gerçekleşen PvP Savaşı, Dünya Rekoru Kırdı

Eve Online, 30 Aralık'ta gerçekleşen Pvp savaşıyla yeni bir dünya rekoru kırdı. PAPI ve Imperium klanları arasında geçen ve toplamda 5600 kişinin katılım gösterdiği bu savaşın maliyeti, 345 bin doları geçti.

Uzay temalı bir MMORPG oyunu olan Eve Online, yaklaşık olarak 17 yıldır binlerce kişinin katılım gösterdiği PvP savaşlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Saatlerce süren PvP savaşları, çok büyük maliyetleri de beraberinde getiriyor ve dünya rekorlarının altına imza atıyor.

Eve Online, son olarak 5600 kişinin katıldığı ve 23,6 ISK’nın harcandığı yeni bir PvP savaşıyla gündeme geldi. İki klan arasında gerçekleşen bu savaş, katılımcı sayısı ve maliyeti ile birlikte yeni bir rekor kırdı.

Yeni rekorun maliyeti, 345 bin doları geçti

Bu rekor Eve Online’ın kırdığı ilk rekor değildi. Kan Banyosu olarak bilinen savaş, 2014 yılında gerçekleşmişti ve tam 21 saat sürmüştü. Bu savaş, oyundaki en büyük ve en maliyetli savaş olarak kabul edilmişti.

Yeni dünya rekoru ise 30 Aralık’ta PAPI ve Imperium klanları arasında gerçekleşen uzay savaşında kırıldı. İki klan, M2-XFE sisteminde bulunan Keepstar adlı uzay istasyonu için birbiriyle kıyasıya bir mücadele içerisine girdi.

Savaşa, her iki klandan da toplam 5600 oyuncu katıldı. 251 Titan gemisi yok edilirken, 23,6 trilyon ISK (Eve Online para birimi) harcandı. Yok edilen gemiler ve harcanan paralar göz önünde bulundurulduğu zaman savaşın gerçek hayattaki maliyeti 345 bin doları geçti. Savaş, en çok yıkıma sahip ve en maliyetli savaş olarak, dünya rekoru kırdı. Saatler süren savaşın özetine göz atmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.