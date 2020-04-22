Bir Evin Bahçesine Gömülen Aracın Gizemi Çözüldü

İki hafta önce Birleşik Krallık’ta bir adam, evinin arka bahçesine 1950’lerde çıkan bir Ford Popular’ın gömüldüğünü keşfetmişti. Aracın oraya nasıl gömüldüğünün gizemi iki hafta sonra çözüldü.

Birleşik Krallık’ta Heckmondwide’da yaşayan John Brayshaw, salgın sebebiyle evde kaldığı günlerde arka bahçesini dekore etmek isterken bahçesine gömülmüş olan bir araba keşfetmişti. Arabanın yan yatmış olduğunu fark eden Brayshaw, aracın 1955/1956 model Ford Popular 103e olduğunu belirledi.

Brayshaw, basına yaptığı açıklamada arabadaki tek eksiğin tekerlekler olduğunu söylemişti. İşin asıl ilginç tarafıysa tamamen gömülen aracın plakası ve motor numarası bulunmasına rağmen herhangi bir izin bulunamamış olmasıydı.

Gömülen Ford Popular’ın sırrı:

Arabayla ilgili bu gizem, arabanın bir gizli servis ajanı tarafından bazı sırların üstünü örtmek için gömüldüğüyle ilgili komplo teorilerinin ortaya atılmasına sebep olmuştu. Araç, gerçekten bir şeyleri ortadan kaldırmak için gömülmüş olsa da ortaya çıkan gerçek, bu teorideki kadar ilgi çekici olmadı.

Aracın, Brayshaw’ın 6 ay önce satın aldığı evde önceden yaşayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Harold Lyles’a ait olduğu ortaya çıktı. Lyles, aracı yıllarca kullandıktan sonra araçta meydana gelen mekanik bir hata aracı tamamen kullanılamaz hâle getirdi ancak Lyles, aracın hurdaya çıkarılması için para ödemek istemedi ve gömmeye karar verdi. Lyles, 1964 yılında kardeşinin de yardımıyla bir çukur kazdı ve Ford Popular’ı gömdü. Lyles’ın bunu yapmaktaki amacı, aracı bir tür zaman kapsülü gibi kullanmak ve bir gün tekrar çıkarmaktı.

Lyles, 1987 yılında hayata gözlerini yumsa da 91 yaşındaki eşi, Brayshaw’ın yaptığı bu keşfi haberlerde gördü ve bu sayede gizem çözülmüş oldu. Brayshaw ise araçla ilgili planlarını açıklamadı. Belki de birileri aracı restore etmek isteyebilir.